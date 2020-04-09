Алжир сообщил число жертв французских противопехотных мин

Алжир представил Организации Объединенных Наций доклад, в котором указывается число жертв наземных мин, оставшихся в стране после французской колонизации. По данным доклада это около девяти миллионов мин и они стали причиной гибели примерно 7300 алжирцев.

Согласно официальному алжирскому агентству новостей, Алжир представил свой годовой отчет за 2019 год в ООН. В докладе точно описываются усилия, предпринятые десятилетия назад в области разминирования и информирования об опасностях этих мин, которые унесли жизни 4830 алжирских жертв во время революции и 2470 жизней после обретения независимости, а также стали причиной инвалидности не менее 20 процентов среди всех пострадавших.

В докладе указывается, что наибольшее число жертв противопехотных мин было зарегистрировано в главных пограничных районах с 1956 года, в провинциях Эль-Тариф, Сук-Ахрас, Гельма, Тебесса, Тлемсен, Наама и Бешар.

Согласно докладу, общее количество французских мин в Алжире с 1956 года составило около восьми миллионов и 800 000 противопехотных мин, что потребовало расчистки 62 000 гектаров алжирских земель, а число жертв этих мин достигло 7300.

В документе разъясняется, что в период с 27 ноября 2004 года по 1 декабря 2016 года Алжир приступил к расчистке от мин наиболее важных приграничных районов на "линии Мориса" (граница с Тунисом). Это позволило уничтожить 1 035 729 мин (в месяц около 1750 мин), расчистить 12 418 194 гектара земли и начать кампании по лесоразведению на расчищенных землях.

В докладе также подчеркивается роль властей в обеспечении социальной и медицинской помощи выжившим жертвам противопехотных мин. Он также указывает на преемственность юридической процедуры, предусматривающей компенсацию живым жертвам противопехотных мин, принятой в январе 1974 года.