Казахстан предложил гуманитарную помощь странам региона

Казахстан готов предоставить гуманитарную помощь другим странам Центральной Азии для борьбы с последствиями распространения уханьского коронавируса. Об этом завил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что Казахстан готов помочь «в знак солидарности» и «в случае обращения правительств» стран, нуждающихся в помощи. Пресс-служба Токаева распространила сообщение, в котором он отмечает, что Казахстан «является лидером в регионе», и именно поэтому обязан помогать нуждающимся в помощи странам.

Это заявление Токаева прозвучало после его визита в транспортно-логистический центр в Нур-Султане, где хранится продовольственная продукция для жителей региона. Он заявил, что в настоящий момент в Казахстане формируется государственный резерв социально-значимых товаров на 14,8 млрд тенге ($33,6 млн). Токаев поручил правительству и местным администрациям обеспечить пополнение региональных стабилизационных фондов и выдерживать «предельные цены» на социально-значимые товары.

Напомним, что ранее президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков попросил ООН оказать на фоне распространения коронавируса помощь в сфере здравоохранения, образования и продовольственной безопасности. До этого республика обращалась за помощью к Евросоюзу и Китаю.

А вот Узбекистан и сам оказывает гуманитарную помощь. На прошлой неделе из Ташкента отправили партию гуманитарной помощи в Афганистан и Кыргызстан. В груз вошли медицинские маски, защитные комбинезоны, тепловизоры, пирометры, мука, масло, рис, хозяйственное мыло и одежда для детей.