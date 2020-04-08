Расист-коронавирус? О статистике пораженных новым вирусом

"Коронавирусный расизм" стал одной из главных тем обсуждений в англоязычном информационном пространстве на фоне поступающей статистики о составе жертв пандемии.

Как выясняется, до 70% погибших от коронавируса в некоторых американских штатах были представителями афро-американского сообщества. Среди заразившихся примерно 42% таковых при том, что их доля в населении США только 12%. Впрочем, надо отметить, что в штатах с пиком заразившихся и умерших афро-американцев их концентрация больше, чем их средняя доля по стране, хотя и в них черных американцев непропорционально много.

Расовую неравномерность в структуре заразившихся и умерших коронавирусом подтверждают свежие данные из Великобритании. Согласно им, до трети заразившихся являются представителями расовых меньшинств при том, что их доля в структуре населения страны не превышает 15%. Но и здесь надо иметь в виду, что концентрация этих групп значительно выше в крупных городах, больше затронутых коронавирусом.

Если говорить о детализации идентичности пораженных британцев, то 13,6% составляют африканцы, а 13,8% азиаты, главным образом южные, то есть, индийцы, пакистанцы, бангладешцы. Учитывая то, что именно они составляют основную часть мусульман Соединенного Королевства, понятно, что и среди мусульманского сообщества количество пораженных выше среднего, о чем мы уже писали https://golosislama.com/news.php?id=38261

Эти закономерности наблюдались и ранее - так, в Европе больше всего зараженных и умерших было и есть в южных странах (Италия, Испания, Франция), тогда как в североевропейских и первых, и особенно вторых значительно меньше. Тенденция дает о себе знать даже внутри одних стран, например, в Швейцарии в италоязычных кантонах больше пораженных, чем во франкоязычных, а во франкоязычных больше, чем в германоязычных.

Из этого можно было бы сделать вывод, что коронавирус действительно расист и больше разит южан, чем северян. Однако в той же Италии как очаге пандемии в Европе он будет опровергнут - в ней она поразила не южные регионы, затронутые ей в минимальной степени, а именно северные и наиболее богатые.

Кстати, о богатстве. Анализ жертв коронавируса приводит к выводу, что "богатые тоже плачут" в смысле страдают от него, и не только богатые, но и знаменитые. Имеются уже сотни случаев заражений им известных политиков, журналистов, деятелей культуры, даже глав государств, включая уже десятки смертей среди них или тяжелого хода болезни, требующего искусственной вентиляции легких или реанимации.

Так какая же закономерность из этого вырисовывается? В зоне риска пандемии оказываются в основном либо социально неблагополучные группы населения с хроническими проблемами со здоровьем и стесненными жилищными/рабочими условиями (афро-американцы), либо обычаями тесных контактов большого количества людей (итальянцы, испанцы, южные азиаты, которые частично относятся и к первой категории), либо знаменитости и руководители, которые в силу своего рода деятельности также вынуждены интенсивно общаться с партнерами, подчиненными и т.д.

Последние две категории в принципе могут перестроить свой образ жизни под давлением чрезвычайных обстоятельств, а вот положение первой категории является почти безвыходным - ни здоровье, ни жилищные условия быстро не улучшишь, особенно тогда, когда все способствует прямо противоположному. Так что, рассчитывать ей можно только на то, что пандемию удастся победить обществу в целом.