Китайские дипломаты дрессируют постсоветских журналистов

Китайские дипломаты в экономически зависимых от Китая странах все чаще и откровеннее демонстрируют местным обществам, кто теперь их хозяин. Причем, делается это уже без всякой дипломатии, которую казалось бы следовало ожидать от сотрудников дипломатических миссий.

На этот раз советник посольства КНР в Казахстане Хуаихин Джиао в комментарии под его статьей обрушился с площадной бранью на Темура Умарова, чей анализ китайской политики в государствах Средней Азии был опубликован на сайте Московского Центра Карнеги https://carnegie.ru/commentary/81265

В ответ на абсолютно корректную статью с весьма взвешенными и дипломатическими выводами китайский дипломат не нашел ничего умнее, как написать ее автору следующее (орфография и пунктуация сохранены без изменений): "идиоткое мнение! где экспансия Китая? что экспансировал твое Китаем? Покажи! Сам себя считаеш УЧЕНЫМ, в суть законченный болван-- вот умник выискался: Считают зарубежные инвестиции и технологии и другие помощи ЭКСПАНСИЕЙ?! Подумай мозгом, если бы есть. У Песа нет хорошего конца!"

Что тут можно сказать? Как форма, так и содержание комментария в данном случае иллюстрируют отношение Китая к тем странам, куда он посылает таких с позволения сказать дипломатов. Все-таки пока вряд ли можно себе представить, что сотрудник дипломатической миссии КНР в США позволил бы себе такую брань в адрес английского журналиста за критическую статью о китайской политике. Уже не говоря о качестве владения языком, на котором "дипломат" берется вести дискуссии.

Напомним в связи с этим, что это далеко не первый прецедент такого поведения китайских дипломатов в странах третьего мира, в качестве которого они, видимо, воспринимают все постсоветское пространство. Так, год назад мы писали о хамской реплике сотрудника китайского посольства в Москве в адрес российского журналиста https://golosislama.com/news.php?id=36051

В ответ на публикацию в "Независимой газете" о замедлении темпов экономического роста и недовольстве населения в Китае советник посольства КНР в Москве по связям со СМИ (!) Гоу Юнхай написал ее автору буквально следующее: "Ты врешь!!! Китайская экономика замедлилась???? А мы в прошлом году (показали - ГИ) рост экономики больше 6%, а у вас какой рост???? Из китайской экономики Россия заразилась??? … Только ВВП одной провинции Гуандун намного больше, чем вся Россия. Где у нас социальное неудовольсто???? Я только почувствовал большое неудовольство в российском обществе, особенно после послания Путина".

В обоих случаях никакой реакции дипломатических ведомств принимающих стран на это хамское поведение не последовало. Видимо, субординация в их взаимоотношениях ее не предполагает.