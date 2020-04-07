Ливия: битва за небо разгорается

Возобновление боевых действий в Ливии, где обе стороны полагаются на поддержку беспилотников со стороны иностранных покровителей, привело к битве за господство в воздухе, которая предвещает дальнейшую эскалацию, несмотря на вспышку коронавируса в стране. Это также повышает вероятность того, что Турция направит больше военной помощи своим союзникам. Об этом пишет в своей колонке в Al-Monitor турецкий военный эксперт Метин Гюрджан.

Несмотря на усилия по прекращению огня и эмбарго на поставки оружия, боевые действия в Ливии разгорелись со второй недели марта, когда силы мятежного генерала Халифы Хафтара предприняли новое продвижение в направлении Триполи, усиленное новыми поставками оружия от союзников - ОАЭ, Саудовской Аравии и Египта. В начале марта силы Хафтара уже усилили осаду столицы с юга и осаду Мисраты с юго-востока.

25 марта правительство национального согласия (ПНС) в Триполи начало контрнаступление под названием Операция «Мирная буря», чтобы дать отпор войскам Хафтара, с опорой на военную поддержку Турции. Турция использовала тактику, которую она ранее применяла - и, по-видимому успешно - в пятидневном столкновении в сирийском Идлибе в конце февраля и начале марта, а именно: удар беспилотников по высококлассным командным центрам и критическому оружию противника в сочетании с поддержкой артиллерии и ракетного огня.

Международно признанное ПНС заявляет, что операция «Мирный шторм» была начата потому, что силы Хафтара продолжали ракетные и беспилотные удары по мирному населению в районе Триполи, несмотря на гуманитарное перемирие в связи со вспышкой коронавируса. В заявлении говорится, что войска Хафтара напали на тюрьму в Айн-Заре, к югу от Триполи, ранив трех офицеров 24 марта. За пять дней с 20 марта в результате ракетных обстрелов в том же районе было убито шесть мирных жителей.

Командующий операцией «Мирная буря» - генерал-лейтенант Усама аль-Джувайли, бывший министр обороны правительства Триполи и надежный помощник Файеза аль-Сарраджа, главы ПНС, который также является исполняющим обязанности начальника генерального штаба. Джувайли известен как самый доверенный человек Анкары среди ливийских командиров и несколько раз посещал Турцию.

В начале 25 марта силы ПНС успешно атаковали авиабазу Аль-Ватия, контролируемую Хафтаром, и ось Аль-Вишка к востоку от Мисраты, захватив в плен ряд боевиков, а также боеприпасы и военную технику. Поддерживая наступление с воздуха, турецкие беспилотники бомбили командный центр, а также 10 других зданий и около 40 единиц бронетехники. По сообщениям, в ходе рейдов был убит полковник, который был близким помощником Хафтара, отвечавшим за координацию действий арабских наемников из Судана, Чада и Нигерии.

Причина, по которой хафтаровские системы ПВО «Панцирь» не смогли отреагировать, была, вероятно, результатом работы систем радиоэлектронной борьбы KORAL, которые Турция передала Ливии в начале февраля. Силы ПНС утверждали, что в ходе наступления были убиты два других близких помощника Хафтара - генерал-лейтенант Салем Дриак, командующий операциями в Сирте, и его заместитель Каддафи ас-Садай.

Конфликт в Ливии перерос в ограниченные столкновения на местах, а в воздухе идет уже настоящая война. На фоне старых бесполезных вертолетов и боевых самолетов она по сути превратилась в войну дронов.

Турецкие вооруженные беспилотники Bayraktar TB2, приобретенные Катаром и управляемые военнослужащими ПНС, обученными в Турции, являются беспилотным самолетом ПНС. Беспилотники, которые несут два или четыре «умных» микро-снаряды MAM-L, способны на точечные удары по наземным целям с расстояния до семи километров. Однако 40-килограммовые снаряды MAM-L обладают ограниченной разрушительной силой. Силы ПНС также используют беспилотники израильского производства "Orbiter-3" для разведки, наблюдения, обнаружения целей и разведки.

Со своей стороны Ливийская национальная армия, возглавляемая Хафтаром, активно использует китайские беспилотники Wing Loong II, приобретенные в ОАЭ и Саудовской Аравии.

1 апреля турецкий фрегат у берега Сабрата, в 55 километрах к западу от Триполи, выпустил ракеты класса "земля-воздух" SM-1 по беспилотным аппаратам ЛНА, что стало по сути первым открытым военным участием Турции в конфликте. Фрегаты Goksu и Gokova оказывают авиационную и военно-морскую поддержку силам ПНС у побережья между Триполи и Сабратой с начала февраля.

Развертывание Турцией своих систем ПВО средней дальности HISAR-O в Триполи не стало бы неожиданностью, поскольку борьба за власть в стране все больше превращается в битву за господство в воздухе, в которой фрегаты способны оказывать ограниченную поддержку противовоздушной обороны.

Хотя операция «Мирная буря» в значительной степени опирается на вооруженные беспилотники, важную роль сыграли также турецкие военно-воздушные силы, а именно Боинг Е-7Т, летавшие у берегов для обеспечения разведывательных сигналов турецким силам на земле. Помимо предоставления разведданных о целях на земле, самолет отслеживал беспилотники ЛНА, что позволяло турецким ПВО системам сбивать их.

Между тем как переговоры в Москве, так и Берлинская конференция в январе показали в итоге нулевые результаты на фоне возобновившихся боевых действий и эскалации войны за контроль над воздушным пространством. Несмотря на эмбарго ООН на поставки оружия в отношении Ливии, и Турция, и эмиратско-саудовско-египетский блок продолжают поставлять оружие своим соответствующим союзникам. Точно так же российские наемники из группы Вагнера остаются в Ливии, поддерживая силы Хафтара, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что они уйдут после переговоров с его российским коллегой Владимиром Путиным в начале марта.

Тем временем, пандемия COVID-19 достигла Ливии, и некоторые надеются, что боевые действия могут прекратиться. Тем не менее, даже перспектива неохотного затишья кажется далекой, поскольку бойцы на земле кажутся одержимыми и собираются продолжать войну, только уже в масках и пластиковых перчатках.

В целом, ни один из участников не продемонстрировал приверженность поискам прочного прекращения огня, как это было согласовано в Берлине. Дальнейшая эскалация в Ливии в ближайшие недели неизбежна. Сторона, которая одержит верх в небе, захватит и стратегическое преимущество.