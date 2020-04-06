Египет откладывает перенос столицы из-за пандемии

Египетский диктатор Абдель-Фаттах ас-Сиси в субботу отложил переезд своего правительства в новую столицу Египта до следующего года из-за вспышки коронавируса в стране.

Согласно заявлению президента, открытие Большого египетского музея, который строился более десяти лет и предназначался для демонстрации древних сокровищ Египта, также было отложено до 2021 года.

Решение президента подчеркивает серьезность кризиса, с которым столкнулся Египет из-за распространения коронавируса, которым заразилось уже почти 1070 человек, и от которого умер 71 человек. Специалисты считают, что отметка в 1000 случаев является переломным моментом для быстрого роста числа инфекций, способных усугубить давно забытую систему здравоохранения в стране.

Новая столица в пустыне к востоку от Каира - любимый проект президента Ас-Сиси, чьи мегапроекты в области инфраструктуры стоимостью в миллиарды долларов стали определяющей чертой его шестилетнего правления. Позже в этом году министерства должны были переехать в новый город, где строятся новый президентский дворец и здание парламента.

Ожидалось, что музей также будет открыт в октябре на торжественной церемонии, на которую будут приглашены мировые лидеры и знаменитости. Среди экспонатов, которые будут размещены в музее возле пирамид Гизы, находятся сокровища Тутанхамона и корабли фараонов.

Однако работа по двум проектам будет продолжена, говорится в заявлении президента. Ас-Сиси приказал, чтобы работники этих и других национальных инфраструктурных проектов были обеспечены «наивысшим уровнем» здравоохранения и защиты.

Отдельно в субботу на три дня была закрыта ведущая онкологическая больница Египта, после того, как девять медсестер и три врача дали положительный результат на коронавирус.

По словам одного из врачей больницы, Национальный институт рака в Каире вновь откроется во вторник, но его отделение неотложной помощи продолжает работать в обычном режиме.

Также в субботу Египет отправил два самолета с медикаментами, чтобы помочь Италии в борьбе с коронавирусом, который убил более 15 000 человек из почти 120 000 инфицированных. Министр здравоохранения Египта Хала Заид сопровождала поставки, которые были отправлены военным самолетом.

В заявлении президента говорится, что пожертвование было связано с «историческими отношениями и узами» между двумя нациями и частью «новаторской роли Египта в отношении дружественных наций во всем мире».

В прошлом месяце Ас-Сиси также направил медикаменты в Китай, первую страну, затронутую коронавирусом.