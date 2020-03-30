В Ингушетии ликвидировали Совет тейпов ингушского народа

Верховный суд Ингушетии по требованию министерства юстиции постановил ликвидировать «Совет тейпов ингушского народа». Об этом сообщает правозащитный центр «Мемориал».

Совет тейпов обвинили во вмешательстве в деятельность органов власти и публикации сведений, содержащих государственную тайну. Минюст также предъявил претензии к символике, уставу и выступлениям членов организации.

Так, Минюст усмотрел схожесть солярного знака, используемого организацией, со свастикой. При этом сам знак уже убрали из ее логотипа, а официальный флаг Ингушетии использует по сути также стилизованную свастику.

Ведомство также пожаловалось на обращения Совета тейпов с призывами не участвовать в голосованиях по соглашениям о границах с Чечней и Северной Осетией. Кроме того, организация, по заявлениям Минюста, не устранила многочисленные нарушения, обнаруженные во время проверок.

Напомним, что с требованием о ликвидации организации Минюст обратился в октябре 2019 года. Совет тейпов представляли в том числе адвокаты, сотрудничающие с «Мемориалом». Сторона защиты обратила внимание на то, что большинство нарушений были устранены.

При этом ранее минюст приостановил деятельность Совета тейпов. По словам главы организации Мурада Даскиева, единственной причиной для этого решения стал призыв членов совета к депутатам не принимать закон об отчуждении части земель Ингушетии в пользу Осетии.

На заседании 23 марта «Совет тейпов» предлагал Минюсту заключить мировое соглашение и обещал устранить оставшиеся нарушения. Однако ведомство отказалось.

«Совет тейпов ингушского народа» создали 2 сентября 2016 года. В апреле 2019 года задержали лидера движения Малсага Ужахова. Его обвинили в организации насилия в отношении представителей власти на несанкционированном митинге в Магасе в марте 2019 года и в создании некоммерческой организации, побуждающей граждан отказываться от исполнения гражданских обязанностей. Адвокат считает, что речь идет о «Совете тейпов».