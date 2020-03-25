Иран отказывается от западной помощи в борьбе с пандемией

Иран исключил иностранную помощь на местах для борьбы с пандемией коронавируса после предложения французской медицинской благотворительной организации. Тем временем число погибших в результате эпидемии в стране приблизилось к 2000.

«В связи с национальной мобилизацией Ирана против вируса и полным использованием медицинского потенциала вооруженных сил на данный момент нет необходимости в установке больничных коек иностранными силами, и их присутствие исключено», - заявил во вторник Алиреза Вахабзаде, советник министра здравоохранения Ирана.

Медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) заявила в воскресенье, что планирует отправить команду из девяти человек и оборудование для создания госпиталя на 50 коек. Это вызвало противодействие ультраконсервативных кругов в Иране, которые утверждали, что сотрудники MSF будут «шпионами».

Представитель министерства здравоохранения Киануш Джаханпур ранее заявил, что за последние 24 часа в Иране было подтверждено 1762 новых случая заболевания, из-за чего общее число зараженных теперь составляет 24 811 человек.

Он также объявил о 122 новых случаях смерти от вируса. Тем самым официальные числа погибших в одной из наиболее пострадавших стран мира выросли до 1934 человек.

MSF заявила во вторник, что не понимает решение иранских властей отменить миссию, которую она организовала, чтобы создать объект для борьбы с коронавирусом в Исфахане.

«Мы удивлены, узнав, что развертывание нашего медицинского подразделения отменено», - заявил Мишель-Оливье Лахарите, отвечающий за команду реагирования на кризисы в «Врачах без границ».

Он сказал, что группе было дано предварительное одобрение, и они были готовы установить 50-местный блок в конце недели. Он сказал, что они все еще готовы развернуться в Иране или в другом месте в регионе.

Иран занимает пятое место по официальной смертности от коронавируса после Италии, Китая, США и Испании, но, в отличие от этих стран, он еще не вводил каких-либо ограничений для своих граждан.

Напротив, страна сейчас празднует двухнедельный персидский новогодний праздник, а все дороги Ирана заполнены людьми, посещающими родных.

Несмотря на призывы властей оставаться дома и закрыть торговые и развлекательные центры, многие в этом году, как обычно, вышли на дороги.

Джаханпур, однако, объявил, что во вторник вновь откроются правительственные учреждения, хотя многие государственные служащие будут работать дома.

«Только около трети государственных служащих имеют право работать в офисе и только для административных задач, жизненно важных для общественности», - сказал он, добавив, что все офисы будут практиковать «социальное дистанцирование».

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи призвал иранцев следовать государственным указаниям, «чтобы Всемогущий Бог положил конец этому бедствию для иранского народа, всех мусульманских народов и всего человечества».

Между тем во вторник глава ООН по правам человека призвала к тому, чтобы любые санкции, наложенные на такие страны, как Иран, столкнувшиеся с новой пандемией коронавируса, были "срочно пересмотрены", чтобы избежать краха медицинских систем.

«В этот критический момент, как по соображениям общественного здравоохранения в мире, так и для поддержки прав и жизни миллионов людей в этих странах, секторальные санкции должны быть ослаблены или приостановлены», - сказала глава ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Еще до пандемии она указала, что в докладах о правах человека неоднократно подчеркивалось влияние секторальных санкций на доступ к основным лекарствам и медицинскому оборудованию в Иране, включая респираторы и защитные средства для работников здравоохранения.

Офис Бачелет подчеркнул, что более 50 иранских медиков умерли с тех пор, как пять недель назад в стране был обнаружен первый случай заболевания COVID-19.

Однако противники снятия санкция с Ирана указывают на тот факт, что Тегеран, несмотря на огромный кризис в здравоохранении, по-прежнему продолжает свои военные и дестабилизирующие операции по всему Ближнему Востоку. И если власти самого Ирана продолжают тратить огромные ресурсы на прокси-войны, вместо того, чтобы направить их на врачей и больницы, то почему другие страны должны им облегчать жизнь? Тем более, что от настоящей помощи больным они, как мы видим, просто отказываются.