Силы Хафтара обстреляли Триполи: как минимум пять мирных жителей погибли

В ливийской столице Триполи в результате мощного артиллерийского обстрела силами мятежного генерала Халифы Хафтара погибли по меньше мере пять мирных жителей.

Вспышка насилия в понедельник произошла несмотря на усиление международного давления с целью прекращения боевых действий, из-за растущей озабоченности по поводу распространения нового коронавируса в разоренной войной стране, в условиях продолжающейся пандемии.

В южном пригороде Триполи погибли 42-летняя женщина и ее племянник, сказал Амин аль-Хашеми, представитель министерства здравоохранения правительства национального согласия (ПНС).

В результате другого минометного обстрелеа возле столичного аэропорта Митига двое рабочих-мигрантов были убиты и один ливийский гражданин был ранен, добавило министерство здравоохранения. 20-летняя женщина также была убита, когда в ее дом в районе Таджоли попали снаряды.

Тем временем пресс-секретарь Хафтара, чьи силы контролируют большую часть страны и уже почти год осаждают столицу, обвинил силы ПНС в стрельбе по городу Тархуна.

Обстрелы произошли всего через несколько дней после того, как противоборствующие стороны выразили приверженность гуманитарной паузе в боевых действиях, чтобы власти могли сосредоточиться на предотвращении распространения нового коронавируса.

Ливия пока не подтвердила ни одного случая заражения этим вирусом, но представители общественного здравоохранения опасаются, что пандемия может привести к разрушению страны, и без того уже разоренной войной. Конфликт разрушил ключевые инфраструктуры и создал острую нехватку предметов медицинского назначения.

Якуб Эль Хилло, гуманитарный координатор ООН по Ливии, заявил в воскресенье, что для Ливии «не могло быть времени хуже», чтобы столкнуться еще и с пандемией. Повторяя призывы ряда мировых держав, он призвал к «полному прекращению военных действий», чтобы органы здравоохранения могли обеспечить беспрепятственный доступ к помощи и усилить защитные меры.

Сегодня Ливия занимает 168-е место из 195 стран мира по степени готовности к кризису в области здравоохранения, согласно Глобальному индексу безопасности здравоохранения, проекту Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса.