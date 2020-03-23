Государство, церковь и коронавирус: Греция и Россия

Когда мы критикуем поведение РПЦ во время коронавируса и попустительство ей российских властей недоброжелатели обвиняют нас в том, что мы это делаем, потому что питаем какие-то особые негативные чувства к православию.

Но это не так - конечно как мусульмане мы не согласны с православным вероучением и готовы с ним полемизировать по религиозным вопросам, но то же относится к католикам, протестантам или представителям других религий или атеистам. К РПЦ же у нас политические претензии как к монополистической корпорации и фактически государственной церкви вопреки положениям конституции РФ о равенстве религиозных организаций в России и их отделении от власти.

Так вот, в критике РПЦ по коронавирусному вопросу ранее мы уже приводили ей в пример отношение к нему Православной Церкви Украины https://golosislama.com/news.php?id=38252

На этот раз поговорим о том, как себя ведут православные в Греции.

Так, архиепископ Афинский и всея Греции Иероним издал циркулял о приостановлении всех служб в церквях на время карантина и в соответствии с решением правительства.

Однако митрополит Кифирский Серафим (на фото) продолжил призывать православных на службу, для которой открыл Храм Распятия в городе Хора. В результате митрополит был задержан за нарушение государственных предписаний и доставлен в полицейский участок. В нем он заявил, что якобы не знал о циркуляре Иеронима, согласился его исполнять, после чего был отпущен.

А что же в России?

РПЦ продолжает церковные службы в своих храмах. А ее глава Кирилл Гундяев и вовсе назвал эпидемию коронавируса милостью Божьей.

Впрочем, по сообщениям инсайдерских церковных источников, себя он от этой милости всячески оберегает. Так, в храме Игоря в Переделкино, где он провел службу, его провели в алтарь мимо главного здания храма, наполненного простыми смертными. Не стал он и облачаться в одеяния для службы посреди храма и его прихожан, как это полагается в таких случаях по православной традиции, и так же не стал подниматься на кафедру. Служба, как сообщается, прошла без целования рук и креста.

Все это понятно, но у наблюдателей в связи с этим возникли резонные вопросы - если патриарх так тщательно оберегает себя от соприкосновения со своей паствой, то зачем подвергать опасности ее, собирая ее вместе и без таких мер предосторожности?

Подчеркнем, что мы не собираемся вмешиваться во внутренние дела православных. Которой вся эта ситуация была бы при одном условии - если бы они не жили посреди остальных граждан и постоянных жителей РФ. Однако очевидно, что в данной ситуации это условие как раз невыполнимо. И подвергая себя опасности по воле своих церковных лидеров, которые себя тщательно берегут, прихожане церквей подвергают опасности и остальных своих соотечественников.

А власти РФ им в этом попустительствуют в отличие от властей той же православной Греции.