Кто запустил вирус? Взгляд турецкого публициста на новую роль Китая

Помимо практических вопросов, связанных с коронавирусом, ставшим главной темой мировой повестки, в политических и околополитических кругах не утихает обсуждение его природы и того, кто стоит за всем происходящим.

"Голос Ислама" старается не злоупотреблять конспирологией, относясь к ней как к области догадок, слухов, а зачастую и откровенных спекуляций, на которые ненадежно опираться при формировании своего отношения к серьезным явлениям. Касается это и проблемы коронавируса, где таких догадок существует масса, причем, взаимоисключающих. Тем не менее, мы решили ознакомить наших читателей с мнением известного турецкого публициста Юсуфа Каплана, опубликованным на страницах издания "Ени Шафак", близкого к высокопоставленным кругам правящей партии Турции.

https://www.yenisafak.com/en/columns/yusufkaplan/capitalism-has-a-new-home-china-to-be-center-of-capitalist-digital-civilization-2047389

Мнение Каплана интересно тем, что оно полностью противоположно мнению, весьма распространенному в некоторых мусульманских кругах, в частности в самой Турции. Так, Каплан начинает с описания попыток Китая и его апологетов самыми разными аргументами убедить мировую общественность в том, что этот вирус был использован против него в качестве оружия со стороны США.

Однако далее он в своем анализе опирается на принцип "смотреть, кому это выгодно" и оценивает ситуацию с распространением коронавируса в Китае и мире под этим углом. И исходя из этого приходит к совершенно неожиданному заключению:

"Будет ли преувеличением сказать следующее: Китай изобрел этот вирус и распространил его по одному из своих регионов, затем ввел жесткий карантин в этом регионе, фактически заперев людей в домах силой оружия, затем распространил этот вирус по миру, особенно по Европе. Мог ли он это сделать? Конечно! Разве революция Мао не заклала миллионы людей?!"

Далее он обосновывает это следующим образом:

"Мы имеем очевидный факт: еврейский капитал США начинает переселяться в Китай. Британцы и евреи, видя возвышение Китая, устанавливают с ним глубокие связи.

Британцы устанавливают долгосрочные стратегические отношения с участниками проекта Шелкового пути.

Евреи уже давно укоренены в Китае, в частности в финансовой системе.

Похоже, что Китай собирается играть роль, схожую с той, которую почти век играли США.

Еврейские и англосаксонские круги уже давно противоборствуют в США. Еврейские круги выиграли эту войну и выдавили англосаксонские из США.

Та же история сегодня повторяется в Китае".

Каплан исходит из того, как в итоге кризиса, порожденного мировой коронавирусной пандемией, меняется мировая экономическая система. Он считает, что ее центр тяжести окончательно смещается с Запада на Восток, развивая ту мысль, которая была вчера высказана в статье на "Голосе Ислама" - в итоге именно Китай, казавшийся ее главной жертвой, может больше всего выиграть от этой истории.

https://golosislama.com/news.php?id=38257

Однако Каплан утверждает, что Китай уже давно не служит себе.

"Капиталистическая система переучреждает себя, используя Китай как свое орудие.

Страны под названием Китай больше не существует - китайский дух был разрушен коммунизмом и теперь Китай превратился в раба капитализма.

Китай уничтожил свою колоссальную 5000-летнюю цивилизацию коммунистическим экспериментом и теперь его уже использует глобальный капитализм".

При этом, по мнению Каплана происходит и изменение характера этой капиталистической системы, а не только перемещение ее центра с Запада на Восток.

"Мир больше не будет таким, каким мы его знали. Люди будут откровенно использоваться как стада. Они собираются создать капиталистическую дигитальную цивилизацию, основанную на виртуальной реальности посредством Китая", - заключает Каплан, интригующий читателей тем, что собирается обосновать данное утверждение в своих последующих публикациях.

Мы же со своей стороны оставим его предположения без комментариев, предоставив читателям возможность самим поразмыслить о них.