Китай и коронавирус: как катастрофа превращается в возможность

Первоначальная реакция Пекина на вспышку коронавируса в Китае в начале этого года была безобразной.

Вначале правительство КНР заблокировало все усилия врачей в Ухани, которые пытались предупредить об опасности нового вируса. Затем оно скрыло точную информацию о коронавирусе в Ухане на национальном и глобальном уровнях.

Путаница и отсутствие информации привели к тому, что около пяти миллионов человек покинули Ухань и начали распространять вирус.

В конце концов, признав масштаб кризиса, Пекин начал применять жесткие меры. По сути, он наложил средневековый карантин на большую часть страны, несмотря на огромные экономические и социальные последствия.

После того, как Китай принял эти меры, многие ведущие демократии осудили первоначально непрозрачную реакцию Пекина и закрыли свои границы для китайских граждан. А сейчас Китай полной мерой использует возможности, которые ему дает коронавирус.

Хотя в Китае по прежнему существует высокая вероятность возвращения второй волны эпидемии, особенно если Пекин все же отменит свой национальный карантин, который уже и так ослаблен, нет никаких сомнений в том, что Китай резко снизил уровень новых инфекций. Это подтверждает и Всемирная организация здравоохранения.

В настоящее время Китай больше новых случаев заболевания коронавирусом от людей, прибывающих в страну из-за рубежа, чем случаев, зарегистрированных внутри страны. А вчерашний день стал первым с начала эпидемии, когда в Китае не было зарегистрировано ни одного «местного» заражения.

В начале этого месяца президент Си Цзиньпин отправился в Ухань, эпицентр распространения вируса, чтобы заявить о якобе успехе Китая в борьбе с распространением коронавируса. Си похвалил реакцию страны, а средства массовой информации опубликовали ликующий видеоролик под названием «Народный лидер, командующий решающей битвой».

Между тем те же западные страны, которые первоначально (и справедливо) осудили замешательство Китая в борьбе со вспышкой, теперь сражаются со своими собственными ответами.

Китай же, в свою очередь, хвастается тем, как он замедлил распространение вируса у себя дома и выиграл время для борьбы с угрозой, и даже более того - предлагает советы и помощь западным государствам, находящимся в настоящее время в осаде.

Действительно, решительный, жесткий и эффективный ответ Китая позволяет Си Цзиньпину выглядеть сильным и решительным. Это особенно очевидно по сравнению с неуклюжими, медленными первоначальными мерами, предпринятыми Италией, США (с ее «крутым» президентом) и рядом других западных демократий.

Многие наблюдатели тут же указывают, что сравнительная эффективность не ограничивается Китаем. В отличие от Италии или США, некоторые азиатские демократии также очень эффективно отреагировали на коронавирус, включая Южную Корею, Японию и Сингапур.

И все же - Пекин начал отправлять медикаменты в сильно пострадавшие Испанию и Италию. Он также предложил руководство для Испании, Ирака, Ирана и других государств о том, как бороться с вирусом - даже несмотря на то, что Италия изначально получила небольшую помощь от Европейского Союза.

Когда посол Италии в ЕС Маурицио Массари попросил у блока помощи и солидарности в борьбе с эпидемией коронавируса, ни одно государство-член не ответило на его призыв.

А Китай ответил.

Он быстро отправил в Италию 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 2 миллиона масок, 20 000 защитных костюмов и 50 000 тестов на коронавирус.

Разочарованный отсутствием поддержки со стороны других европейцев, Массари сказал: «Только Китай ответил на двусторонней основе. Конечно, это не хороший знак для европейской солидарности».

Посольство Китая в Италии воспользовалось этой возможностью, чтобы продемонстрировать свое дипломатическое мастерство и чтобы укрепить свой имидж в стране, которая стала первой страной G7 (Большой семерки), подписавшей Пекинскую инициативу «Один пояс и один путь».

В конечном счете, Пекин, похоже, готов использовать эпидемию, чтобы более широко заявить об эффективности своей модели управления, особенно в условиях кризиса, и особенно по сравнению с большинством демократий.

Международные организации, такие как Всемирная организация здравоохранения, высоко оценили реакцию Пекина. Китайские чиновники с энтузиазмом рекламировали информацию о коронавирусе в Китае государственным средствам массовой информации и зарубежным СМИ, хотя они не упоминают, что авторитаризм и скрытность Пекина способствовали первоначальному распространению вируса.

Помимо поездки Си в Ухань и излияния китайских государственных СМИ в освещении успеха Китая в смягчении пандемии, правительство Китая опубликовало книгу о китайской модели сдерживания этой болезни.

В сочетании с новой помощью и советами для других стран китайские лидеры, похоже, надеются, что их успешное продвижение в борьбе с вирусом поможет Пекину стать мировым лидером в области общественного здравоохранения - и, таким образом, он будет готов взять на себя другие виды глобального лидерства.

«Китайский метод - это единственный метод, который оказался успешным» [в борьбе с вирусом] - это сообщение, которое Китай распространяет по всему миру.

Это необязательно правда. В конце концов, другие богатые азиатские государства показали разные и эффективные модели. Но это, безусловно, сообщение, которое, похоже, находит отклик у лидеров общественного мнения во всем мире. Уже сейчас многие люди словно намерено забывают, что китайское государство виновато в первую очередь в мировой пандемии, так как оно могло остановить распространение вируса еще в конце осени или начале зимы прошлого года.

Итог: «мягкая сила» Китая в итоге может оказаться гораздо сильнее, чем была до эпидемии. Хотя безусловно надо учитывать, что экономический ущерб в конце концов может быть колоссальным (но это не только Китая касается), да и возвращение эпидемии еще очень даже возможно.

К слову, хотелось бы, чтобы это послужило уроком тем мусульманам (да и не только мусульманам), которые упоенно радовались эпидемии еще в январе и рассказывали, что так Аллах наказывает китайцев за уйгуров — как будто кто-то им гарантировал, что вирус в глобальном нашем мире тронет лишь китайцев. В итоге, что мы имеем сегодня — мусульманские страны борются с пандемией, и например в Турции количество зараженных последние дни почти удваивается ежедневно. Тысячи мечетей закрыты по всему миру, пятничная молитва отменена даже там, где ее проводили в самые темные времена антиисламских режимов — мечта секуляристов всех мастей свершилась. Совершение умры тоже отменено, и скорее всего отменят хадж. А мусульманские правительства просят помощи у Китая, не говоря уже о том, что вопрос с уйгурами так далеко задвинут, что вряд ли о нем вспомнят в ближайшее время. В общем, бойтесь необдуманных желаний.