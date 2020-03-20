Алжирский парламент может принять закон о колониальных преступлениях

Депутаты алжирского парламента при поддержке Национальной организации ветеранов войны (НОВ) начали работу над проектом закона о преступлениях, совершенных французскими колонизаторами в стране в период с 1830 по 1962 год.

120 депутатов Национального собрания Алжира направили письмо спикеру парламента Сулейману Шанину с просьбой предпринять юридические шаги для обсуждения законопроекта, не раскрывая его содержания.

Согласно внутренней переписке, копия которой была получена агентством "Анадолу" в четверг, представитель депутатов парламента Камаль Беларби 28 января передал проект закона о колониальных преступлениях главе парламента.

Как указывается в переписке, депутаты, предложившие законопроект, поставили под сомнение причину, по которой Шанин отложил планирование совещательной сессии, а затем позволил остальным депутатам голосовать за или против принятия законопроекта.

В прошлый четверг парламент Алжира объявил о приостановке своей деятельности в рамках мер, принятых для предотвращения распространения коронавируса, на неопределенный срок.

Агентство «Анадолу» цитирует парламентский источник, в котором говорится, что приостановка деятельности парламента может стать причиной отсрочки заседания.

Моханд Ульхадж, генеральный секретарь НОВ, заявил в среду, что депутаты, предложившие законопроект, пригласили организацию принять участие в его продвижении.

В видео, размещенном на веб-сайте НОВ, Ульхадж объяснил, что он поддерживает законопроект, который представляет собой ответ на французский закон, изданный в 2005 году и прославляющий колониальную историю. Ульхадж обвинил режим бывшего президента Абдельазиза Бутефлики в том, что он не дал надлежащий ответ на попытку Франции прославить свое колониальное прошлое.

В начале декабря 2019 года алжирский министр моджахедов (ветеранов войны в данном случае) Тайеб Зитуни призвал парламентариев открыть дело о французских колониальных преступлениях в разгар политического кризиса между двумя странами, поскольку алжирские чиновники обвинили Париж в разжигании кризиса в стране после отставки Бутефлики.

В 2009 году алжирские законодатели попытались принять закон, криминализующий колониализм. Однако закон так и не был принят по неизвестным причинам, хотя в его саботаже часто обвиняют режим Бутефлики.

Историки предполагают, что в колониальную эпоху были убиты миллионы алжирцев, включая около миллиона жертв во время войны за независимость между 1954 и 1962 годами. Тысячи людей пропали без вести или были ранены, а деревни разрушены в дополнение к ядерным испытаниям, которые проводились в алжирской пустыне.