В Иране к Наврузу амнистируют 10 000 заключенных

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помилует 10 000 заключенных, включая политических, чтобы отметить Навруз (иранский Новый год) в пятницу, сообщает государственное телевидение Ирана.

«Те, кто будет помилован, не вернутся в тюрьму ... почти половина этих заключенных, связанных с безопасностью, также будут помилованы», - заявил в среду государственному телевидению официальный представитель судебной системы Голамхоссейн Эсмаили.

Во вторник Эсмаили заявил, что Иран временно освободил около 85 000 человек из тюрьмы, в том числе политзаключенных, в ответ на эпидемию коронавируса.

«Большому количеству временно освобожденных заключенных не нужно возвращаться в тюрьму после помилования лидера», - сказал Эсмаили.

«Беспрецедентный момент заключается в том, что помилование также включает заключенных, связанных с безопасностью, с лишением свободы на срок до пяти лет», - сказал Эсмаили. Под вопросами «безопасности» чиновник иранского режима имеют в виду политических заключенных.

Эсмаили не сказал, будет ли освобождена британо-иранская сотрудница благотворительной организации Назанин Загари-Рэтклифф, которой во вторник было разрешено временное освобождение. Загари-Рэтклифф была заключена в тюрьму на пять лет в 2016 году.

Иран заявил, что в тюрьмах находятся 189 500 человек, согласно докладу, который специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Джавид Рехман представил в Совет по правам человека в январе.

Считается, что среди них есть сотни арестованных во время или после антиправительственных акций протеста в ноябре.

Вспышка коронавируса возобновила призывы Организации Объединенных Наций и США к Тегерану, дабы он освободил из своих переполненных тюрем политзаключенных, в том числе десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев.

Вашингтон предупредил Иран, что он возложит на правительство Тегерана прямую ответственность за гибель любого заключенного в тюрьму американца.

За последние годы боевики КСИР арестовали десятки лиц с двойным гражданством и иностранцев, в том числе граждан США, Великобритании, Канады, Австралии, Австрии, Франции, Швеции, Нидерландов и Ливана.

Тегеран отрицает, что удерживает людей на политических основаниях, и в основном обвиняет иностранных заключенных в шпионаже.

В июне 2019 года Иран освободил после четырех лет тюрьмы ливанского бизнесмена Низара Закку, постоянно проживающего в США. В прошлом году Иран также освободил Сиюэ Вана, гражданина США, которого три года удерживали по обвинению в шпионаже.

Правозащитники обвинили Иран в аресте ряда лиц с двойным гражданством, чтобы попытаться выиграть уступки от других стран - обвинение, которое Тегеран регулярно отрицает.

Сами власти Ирана призвали освободить несколько десятков иранцев, находящихся в американских тюрьмах, в основном за нарушение санкций, наложенных на Иран в отношении его ядерной программы.