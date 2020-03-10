Украина не дала гражданство воевавшим за нее чеченским бойцам

Государственная миграционная служба Украины не дала в предусмотренный законодательством срок гражданство 12 бойцам добровольческого батальона имени шейха Мансура. Об этом сообщают "Кавказ.Реалии" со ссылкой на представителя батальона, который попросил не называть его имя.

По словам собеседника издания, чиновники миграционной службы Украины под разными предлогами затягивали принятие решения о гражданстве для добровольцев: "Сначала требовали одни документы, потом другие, потом пообещали связаться с нами по телефону, но так никто и не позвонил. Теперь срок действия закона истек".

Он напомнил, что положение об упрощенной процедуре предоставления гражданства для добровольцев и волонтеров, поддержавших Украину в конфликте на Донбассе, действовало до 1 марта 2020 года. За несколько дней до окончания срока действия закона командир батальона имени шейха Мансура Муслим Чеберлоевский рассказал, что его бойцы выполнили все требования украинского законодательства и ожидали решения миграционной службы.

Напомним, что в июне 2019 года Верховная Рада приняла закон о правовом статусе иностранцев – добровольцев и волонтеров, которые помогали Украине в защите территориальной целостности. В частности, была запрещена их экстрадиция в страны происхождения, а также предусмотрен упрощенный порядок предоставления гражданства, который действовал до 1 марта 2020 года.

Батальон имени шейха Мансура действовал с 2015 по 2019 год против пророссийских сепаратистов и российских наемников в районе Мариуполя (Донецкая область). Подразделение официально сдало оружие в 2019 году, но остается неподалеку линии размежевания на своей базе.