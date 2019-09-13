Батальон имени Шейха Мансура на Донбассе разоружился

Бойцы трех добровольческих батальонов, которые принимали участие в операциях против пророссийских сепаратистов на Донбассе, передали остатки оружия полицейским. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Оружие передал чеченский батальон имени Шейха Мансура, ОУН и 8-й батальон Украинской добровольческой армии.

Первый зампредседателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что переданное оружие будет служить для защиты от вооруженной агрессии со стороны России, пишет "Украинская правда".

Напомним, что батальон имени Шейха Мансура был создан в 2014 году из ветеранов российско-ичкерийских войн и активно участвовал в операции на востоке Украины, в частности в боях за Широкино.