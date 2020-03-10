Стрельба в парижской мечети: один человек ранен

В воскресенье ночью неизвестный стрелок открыл огонь в мечети на северо-востоке Парижа, серьезно ранив одного человека. Согласно местным источникам, мужчина в шлеме скрылся с места происшествия на скутере.

Мечеть расположена на улице Rue de Tanger в 19-м административном районе города, в религиозно и культурно разнообразной части столицы.

Пострадавший, 32-летний мужчина, получил два ранения в ногу и был доставлен в больницу. Около 15 человек находились внутри мечети, когда вошел стрелок. О других ранениях не сообщалось.

Полиция начала расследование и пока не исключает мотивы личного конфликта при нападении.

Напомним, что Франция уже видела нескольких таких нападений, последнее из которых произошло в октябре, когда террорист застрелил двух человек перед мечетью в Байонне. Нападавший, 84-летний мужчина, хотел «отомстить» за катастрофический пожар в Нотр-Дам.