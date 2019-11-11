Франция: поджог мечети как месть за пожар в парижском соборе

Во Франции недавно случился инцидент, о котором мы сообщали на нашем сайте. Клод Синке, бывший кандидат в депутаты от ультраправой партии Национальное собрание (бывший Национальный фронт) пытался поджечь мечеть в городе Байонн на юго-западе Франции. Он также выстрелил в двух мусульман, которые пытались ему помещать, сообщает HuffPost.

И вот стал известен мотив Клода Синке. Оказывается, это месть. Причем месть не за что-нибудь (в конце концов у французских ультраправых длинный список претензий к мусульманам), а за... «поджог» собора Нотр-Дам-де-Пари, якобы совершенный мусульманами.

Напомним, что когда знаменитый собор в центре Парижа загорелся 15 апреля 2019 года прокуратура Парижа сразу же отмела версию об умышленном поджоге. Уже в конце апреля французские следователи обнаружили очаг возгорания — в центральной части крыши, рядом с основанием шпиля, куда не так просто попасть поджигателям. Наиболее вероятной версией причин пожара называют короткое замыкание.

Тем не менее с самого дня пожара распространялись слухи о том, что пожар якобы устроили «исламисты». Эта конспирологическая теория не находила никаких доказательств, но получила неизбежную популярность среди тех больных, у кого мусульмане всегда и во всем виноваты.

И вот исламофобская истерика пожинает свои плоды. Совершенно реальный поджог мечети и стрельба по живым людям, со стороны политика, участвовавшего в деятельности одной из крупнейших партий Франции и вообще Европы. «Отвратительное нападение», как сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий, отметим, что Синке обвиняется в поджоге и покушении на убийство, но при этом прокуроры не обвиняют его в террористических преступлениях.

«Эти действия [представляют собой] террористический акт, потому что Клод Синке хотел убить мусульман по политическим и идеологическим причинам», - сказал HuffPost адвокат, представляющий жертв, пострадавших в результате нападения.

Получат ли хоть какое-нибудь наказание те, кто распространяет фейковые слухи, которые приводят к таким реальным поджогам и покушениям на убийство? На это даже не надеемся.