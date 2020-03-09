Нефть: самое стремительное падение цен после войны в Персидском заливе

Цены на нефть резко упали на фоне опасений, что спор между производителями нефти может привести глобальную экономику — и так ослабленную вирусом COVID-19 — к краху из-за перепроизводства нефти.

Нефть марки Brent, международный стандарт, на электронных торгах в Лондоне подешевела на 14 долларов, или почти 31%, до 31,02 доллара за баррель. Ориентир на нефть в США упал на 13,98 доллара, или на 33%, до 27,34 доллара.

Это лишь начало недели, тогда как в минувшую пятницу американская нефть подешевела на 10,1%, что было самой большой потерей за последние пять лет.

Движущей силой снижения стала жесткая распродажа на нефтяных рынках, вызванная тем, что ведущий экспортер, Саудовская Аравия, понизила цены - в некоторых случаях до беспрецедентного уровня - после ссоры с Россией из-за добычи.

Оба основных нефтяных контракта, на которые уже оказывалось давление из-за падения спроса, вызванного вирусом, потеряли около 30%, что стало худшим падение после войны в Персидском заливе 1991 года и вторым по величине падением за всю историю, согласно Bloomberg News.

По сообщению Bloomberg News, Саудовская Аравия начала полномасштабную нефтяную войну в воскресенье с самым большим снижением цен за последние 20 лет после того, как ОПЕК и ее союзники не смогли заключить сделку по сокращению добычи.

Ожидалось, что совещание основных производителей нефти придет к соглашению о более глубоких сокращениях, чтобы противостоять воздействию коронавируса, но Москва отказалась от ужесточения поставок.

Хаос на рынках нефти привел к падению цен на акции на Ближнем Востоке и в Азии. Хотя более низкие цены на нефть могут быть благом для экономик, которые в значительной степени зависят от импорта топлива для своих отраслей, таких как Южная Корея, Япония и Китай, крайняя неопределенность может нанести ущерб.

Спрос на энергию падает, поскольку люди сокращают поездки. Беспокойство заключается в том, что новый коронавирус резко замедляет экономику, что означает еще меньший спрос.

Стивен Иннес, главный рыночный стратег-аналитик AxiCorp, назвал сообщения о том, что Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти, чтобы получить долю на рынке в рамках, стратегией «шока и трепета».

Рынок нефти видел подобные аргументы раньше. В 2014 году ОПЕК приостановила сокращение добычи, чтобы удержать долю рынка в условиях возрождения нефтяной промышленности США. Это привело к падению цен на нефть с 100 долларов за баррель до уровня ниже 40 долларов к 2015 году.

Это последнее падение цен на нефть добавляет еще один удар к новой волне мирового кризиса, который сотрясает финансовые рынки во всем мире. Фондовый рынок США упал на 12,2% с тех пор, как в прошлом месяце установил рекорд на фоне опасений по поводу того, насколько корпоративная прибыль упадет из-за COVID-19.

Доходность казначейских облигаций резко упала до рекордно низкого уровня, поскольку инвесторы вкладывают средства во все, что выглядит безопасным, почти независимо от того, насколько мал будет доход. Доходность 10-летних казначейских облигаций впервые превысила 1% во вторник, лишь пробив 0,70% в пятницу.

Сегодняшнее падение цен на нефть стало безусловно плохой новостью для стран, которые зависят от продажи нефти, особенно таких уязвимых как Ирак.