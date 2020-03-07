Король КСА умер или зачистка дороги к трону?

Власти Королевства Саудовская Аравия арестовали двух принцев, они входят в число самых влиятельных людей в государстве. По данным Wall Street Journal, это младший брат короля Ахмед ибн Абдул-Азиз и бывший наследный принц Мухаммед ибн Наиф. Оба они в разное время возглавляли министерство внутренних дел. Wall Street Journal пишет, что поводом стало дело о государственной измене.

Задержанные считались претендентами на саудовский престол и возможными конкурентами сына короля, наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. В случае доказательства вины брата и племянника короля обоим грозит либо длительное тюремное заключение, либо смертная казнь.

Аресты были произведены рано в пятницу, когда охранники королевского двора в черных масках прибыли в дома двух принцев, взяли их под стражу и обыскали дома.

Основываясь на этой новости, активисты арабского сегмента социальной сети «Твиттер» сообщили о возможной смерти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, по их мнению именно это событие могло спровоцировать аресты наследников на престол.