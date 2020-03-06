Совет тейпов ингушского народа оштрафовали за проведение съезда

Суд в городе Назрань принял решение оштрафовать Совет тейпов ингушского народа на 10 тысяч рублей за проведение съезда 9 ноября 2019 года. Как сообщает ПЦ «Мемориал» материалы в суд были переданы министерством юстиции.

Совет тейпов признали виновным в нарушении ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений). Суд посчитал, что совет продолжил деятельность после того, как Минюст распорядился её приостановить.

Однако активисты утверждают, что в тот день съезд проводила совсем другая организация – Совет тейпов Республики Ингушетия. Они намерены обжаловать штраф.

Сообщается, что съезд прошел 9 ноября 2019 года в одном из частных дворов Назрани. До этого горадминистрация отказалась предоставлять помещение для съезда. По его итогам была принята резолюция и обращение к федеральным и республиканским властям.

Напомним, что 26 марта в Магасе прошел митинг, участники которого выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки Юнус-Бека Евкурова. На следующий день акция переросла в стычки между оппозиционерами и силовиками.