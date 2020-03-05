Казахская беженка из Китая получила награду Госдепа США за храбрость

Сайрагуль Сауытбай, этническая казашка, которая бежала в 2018 году из Китая в Казахстан, получила награду Госдепартамента США за храбрость. Об этом сообщает «Фергана» со ссылкой на сайт самого американского ведомства, которое в США выполняет функции министерства иностранных дел.

International Women of Courage Award ежегодно вручается нескольким женщинам за смелость и лидерские качества в продвижении мира, справедливости, прав человека и гендерного равенства. «Сауытбай одной из первых в мире рассказала о репрессивной политике Коммунистической партии Китая в отношении мусульман, что привело к появлению движения против этой дискриминации», — говорится в сообщении Госдепа. Церемония награждения состоялась 4 марта, на ней присутствовали госсекретарь США Майк Помпео и первая леди Мелания Трамп.

Сауытбай стала одной из 12 лауреаток награды. Вместе с другими награжденными (среди которых есть, например, Амина Хулани, прошедшая застенки асадитского режима в Сирии) она принимает участие в Международной гостевой программе для лидеров (International Visitor Leadership Programm), в ходе которой посещает различные города США.

Напомним, что Сайрагуль Сауытбай сбежала из Китая в марте 2018 года. Она рассказала о работе «лагерей политического перевоспитания» для мусульман Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая — уйгуров, казахов, киргизов и дунган. Китайские власти заставляли Сауытбай обучать инструкторов для этих лагерей, благодаря чему у нее был доступ к секретным документам, касающимся «программы перевоспитания».

В «родном» Казахстане Сауытбай задержали, обвинив в незаконном пересечении границы. Суд назначил ей полгода пробационного контроля. Позже власти Казахстана отказали Сауытбай в предоставлении статуса беженки. Сейчас она вместе с семьей живет в Швеции, которая предоставила ей убежище.