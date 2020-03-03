Афганистан: война продолжается даже после подписания договора о мире

Как мы и ожидали, подписанный между талибами* и США договор о мире еще очень далек от того, чтобы принести реальный мир в Афганистан. И самой сложной частью является именно внутриафганский конфликт.

По меньшей мере три человека были убиты и 11 ранены в результате взрыва в восточной провинции Хост в Афганистане.

«Мотоцикл, оснащенный бомбой, взорвался во время футбольного матча», - сказал Сайед Ахмад Бабазай, начальник полиции в этом районе.

Ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение, однако взрыв произошел после того, как талибы заявили, что возобновляют наступательные операции против афганских силовиков, положив конец соглашению о «сокращении насилия». Это соглашение было принято за неделю до подписания договора в субботу.

В соответствии с соглашением, подписанным в субботу, иностранные войска будут выведены из Афганистана в течение 14 месяцев при условии гарантий безопасности со стороны Талибан*, и обещания талибов провести переговоры с правительством Кабула.

Соглашение, состоящее из четырех частей, устанавливает 10 марта в качестве даты внутриафганского диалога, а также обмена заключенными, в результате которого правительство Гани должно освободить 5000 заключенных талибов, а талибы освободят 1000 пленных.

Однако Гани сказал уже в воскресенье: «Правительство Афганистана не взяло на себя обязательство освободить 5000 заключенных талибов».

В ответ талибы заявили в понедельник, что не будут участвовать во внутриафганских переговорах, пока заключенные не будут освобождены.

«Мы полностью готовы к внутриафганским переговорам, но мы ждем освобождения наших 5000 заключенных», - заявил спикер талибов Забихулла Муджахид.

«Если наши 5000 заключенных — на 100 или 200 больше-меньше, не имеет значения - не будут освобождены, внутриафганских переговоров не будет».

Командующий силами НАТО в Афганистане генерал США Скотт Миллер заявил, что США ожидают, что талибы будут "очень серьезно" относиться к своим обязательствам.

«Снижение уровня насилия способствовало укреплению доверия ... Соединенные Штаты четко заявили о наших ожиданиях - уровень насилия должен оставаться низким», - сказал Миллер в своем твиттере.

Тем не менее, пока что выходит так, что именно талибы придерживаются буквы договора, а вот нарушает его Ашраф Гани, прослывший «марионеткой американцев», но отказывающийся соблюдать соглашение, подписанное американцами.

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