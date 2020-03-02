США и талибы заключили мир

Это случилось. В столице Катара в субботу наконец-то было заключено долгожданное соглашение о перемирии между США и движением Талибан*. 18 месяцев переговоров и почти 20 лет войны привели к появлению соглашения, которое возможно проложит путь к миру в Афганистане и выводу иностранных войск.

Соглашение в Дохе подписали, со стороны США — специальный представитель Вашингтона Залмай Халилзад, со стороны талибов — мулла Абдуль-Гани Бародар. На церемонии подписания присутствовали представители Пакистана, Катара, Турции, Индии, Индонезии, Узбекистана и Таджикистана. Подписанию мирного соглашения предшествовала неделя перемирия.

Текст мирного соглашения состоит из четырех страниц и разделен на три части. В целом, можно выделить четыре основных пункта, на которых сошлись стороны: 14-месячный график вывода всех войск США и НАТО из Афганистана; гарантия от талибов, что афганская земля не будет использоваться в качестве плацдарма для людей и организаций (включая Аль-Каиду*), угрожающих безопасности США; начало внутриафганских переговоров к 10 марта (к этому времени должен произойти обмен пленными — 5000 талибов на 1000 сторонников Кабула); и постоянное и всеобъемлющее прекращение огня.

В своем талибы сообщили, что ими было достигнуто соглашение «о прекращении оккупации Афганистана».

«Соглашение о полном выводе всех иностранных сил из Афганистана и о невмешательстве в его дела в будущем, несомненно, является большим достижением», - заявили они.

Ранее в субботу талибы приказали всем своим бойцам прекратить боевые действия и «воздерживаться от атак».

Мухаммад Наим, представитель талибов в Дохе, назвал соглашение «шагом вперед».

«Благодаря этой сделке наступает конец войны в Афганистане», - сказал он.

За несколько минут до подписания соглашения была обнародована совместная декларация США и правительства Афганистана (Исламской Республики Афганистан), где говорится, что войска США и НАТО будут выведены из Афганистана в течение 14 месяцев.

«Соединенные Штаты сократят количество вооруженных сил США в Афганистане до 8600 и выполнят другие обязательства в рамках соглашения между США и талибами в течение 135 дней после объявления этой совместной декларации и соглашения между США и талибами», - говорится в совместном заявлении Вашингтона и Кабула.

Там также сказано, что афганское правительство будет взаимодействовать с Советом Безопасности ООН, чтобы убрать членов «Талибана» из санкционного списка к 29 мая».

«Ни одно соглашение не является идеальным, и сделка между США и талибами не является исключением», - говорит Роберт Малли, президент и генеральный директор International Crisis Group.

«Но оно представляет собой самый обнадеживающий шаг к прекращению войны, которая длилась два десятилетия и унесла бесчисленное количество жизней американцев и особенно афганцев. Его следует отмечать, поддерживать и укреплять для достижения подлинного внутриафганского мира».

Госсекретарь США Майк Помпео, со своей стороны, призвал талибов выполнять свои обязательства.

«Я знаю, что будет искушение объявить победу, но победа для афганцев будет достигнута только тогда, когда они смогут жить в мире и процветать», - сказал он на церемонии в Дохе.

Что-бы ни говорил Помпео, без всякого сомнения подписание соглашения в Дохе ознаменовало собой победу талибов. Именно талибы добились своих целей — вывода иностранных оккупантов из Афганистана, и даже более того — снятия с них санкций и фактического признания в качестве законного субъекта политических отношений, не только в Афганистане, но и на международном уровне. Для членов движения, которое было заочно «похоронено» многими аналитиками уже в 2002 году, а сейчас контролирует едва ли не половину Афганистана, это победа как она есть. Для всех же нас это прекрасный пример того, чего может добиться негосударственная сторона, с несимметричными возможностями, в противостоянии с целой коалицией могущественных врагов. Героизм, храбрость, достоинство, несгибаемость, и в тоже время политический реализм, способность изменяться и приспосабливаться к новым условиям — вот ценные качества, которые позволили талибам не уйти в небытие, как различные «халифаты» и «эмираты», а наоборот, добиться военно-политического успеха.

В наши дни, когда мы не избалованы успехами мусульман, афганские талибы фактически повторили подвиг своего народа в 1919 году — когда на фоне краха Османской империи, оккупации и колонизации большей части мусульманского мира, афганцы смогли победить в войне с Британией и добиться независимости.

Тем не менее, при всем вышесказанном мы призываем наших читателей ни в коем случае не впадать в эйфорию. История Афганистана это учебник с иллюстрациями о том, как афганцы героически и самоотверженно выигрывали войны, а потом столь же самоотверженно проигрывали мир. К сожалению, несмотря на то, что за Афганистаном закрепилась слава «могильщика империй», где обломали свои зубы Британия, СССР, а теперь и США, афганцам крайне редко после всех этих побед удавалось создать хоть сколь-нибудь долговечное независимое от внешних игроков государство. И далеко не факт, что это получится у талибов, тем более что их «Исламский эмират» еще не одолел «Исламскую республику» Гани. И далеко не факт, что весь Афганистан после ухода американских войск просто упадет в руки талибов как спелый плод.

На самом деле, следует понимать, что хотя талибы очевидно являются главными выгодоприобретателями от этого мирного соглашения, оно отнюдь не стало капитуляцией США. Талибы взяли на себя обязательства, весьма важные обязательства, которые они должны будут соблюдать. Это означает, в частности, что талибы должны будут прекратить любые связи с движениями и личностями, которые вредят США. Они должны будут сесть за стол переговоров с правительством Гани — то, с чем они не соглашались долгое время. При этом США настаивают, что не признают Исламский эмират Афганистан, о чем постоянно напоминает текст соглашения.

Как замечают многие эксперты, с подписанием американо-талибского соглашения завершилась лишь самая легкая часть афганского мирного процесса. Сейчас же начнется самая сложная его часть — внутриафганская. Что эти переговоры будут непростыми стало особенно ясно сегодня, когда Ашраф Гани отказался освободить 5000 плененных талибов. Он напомнил даже, что США это «всего лишь посредник», и они не имеют права обязывать правительство Афганистана к такому шагу, как освобождение пленных.

США в конце концов все равно уйдут, удовлетворенные тем, что им больше никто не угрожает с земли Афганистана. Больше по сути им делать там нечего. Но вот афганцев может ждать еще очень долгая история мирных переговоров и насилия. Надеемся, что первого там будет все же больше, чем второго.

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