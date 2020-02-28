Полиция скрывает местоположение Тумсо Абдурахманова

Полиция страны, в которой проживает чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, предприняла меры для обеспечения его безопасности после покушения. Об этом сообщил его брат Мохаммад Абдурахманов.

"Я понимаю, вы хотите знать подробности, но, к сожалению, с Тумсу нет связи. Правоохранительные органы скрыли его местонахождение и ограничили связь с внешним миром", - написал Абдурахманов-младший на своей странице в Instagram утром 28 февраля.

Он отметил, что состояние брата хорошее, и несмотря на то, что он получил удар молотком по голове, его жизни ничто не угрожает. Нападавший (сообщалось, что его зовут Руслан) находится в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Напомним, 26 февраля неизвестный напал с молотком на проживающего Европе блогера Тумсо Абдурахманова.