Совершено покушение на Тумсо Абдурахманова

Сегодня стало известно о неудавшейся попытке покушения на известного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Киллер проник в квартиру Тумсо представившись полицейским и напал на блогера с молотком, которым и был в последствии обезврежен. По словам Руслана, как назвал себя киллер, прислал его некий Абдурахман из Грозного.

Как сообщил друг Тумсо, находящейся сейчас рядом с пострадавшим в больнице, Тумсо чувствует себя нормально, тяжелых ранений нет. С его же слов, киллер напал на Тумсо в спальне, когда тот спал и успел нанести один удар молотком по голове. После чего Тумсо вскочил о оказал нападавшему ожесточенное сопротивление.

Представительница Vayfond Амина Садулаева рассказала в интервью Би-би-си, что к тому моменту, когда приехала полиция, Тумсо потерял много крови и находился почти в бессознательном состоянии. Полицию вызвал сосед, которому позвонил Тумсо, позвал на помощь и попросил вызвать полицию.

Пока нет достоверных данных о судьбе самого Руслана, но судя по фото ниже, есть подозрение, что до приезда скорой помощи он не дожил.

По всем признакам, убийство должно было быть инсценировано под обыкновенную бытовуху, поэтому киллер и воспользовался молотком. Первые лица официальной Чечни публично объявили Тумсо кровную месть и любое подозрение на заказной сценарий преступления, несомненно указывал бы на заказчиков. По имеющимся у редакции "ГИ" данным за голову блогера назначено вознаграждение в 5 миллионов Евро.