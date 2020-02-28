Нигерия: первый случай заражения коронавирусом в Черной Африке

Нигерия сообщила о первом новом случае заражения коронавирусом в Африке к югу от Сахары.

В пятницу Нигерия сообщила о своем первом случае: итальянский мужчина, вернувшийся в густонаселенный Лагос в начале этой недели. Ранее сообщалось о случаях заболевания в Египте и Алжире, но не в регионе к югу от Сахары.

Небольшое число случаев заболевания в Африке, которая имеет тесные экономические связи с Китаем, озадачивает специалистов по здравоохранению и ставит под сомнение возможности властей по обнаружению вируса.

Комиссар Акин Абайоми рассказал, что итальянец был переведен в государственные учреждения биологической безопасности в Лагосе для изоляции и тестирования. Пациент был клинически стабильным без серьезных симптомов и находился на лечении в инфекционной больнице в Ябе, Лагос.

Между тем, фондовые рынки во всем мире резко упали, и становится все более очевидным, что вирус нанесет огромный урон мировой экономике.

Фондовые рынки в Азии снова упали в ходе открытия торгов в пятницу утром, отслеживая также огромные потери в США и Европе. В четверг Dow потерял почти 1200 пунктов, или 4,4 процента, снизив свои потери за неделю до более чем 11 процентов.

Как говорят аналитики, эта неделя для финансового сектора стала худшей со времени мирового финансового кризиса в 2008 году.