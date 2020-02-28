Турция: десятки солдат убиты в Сирии за один день

По меньшей мере 33 турецких солдата были убиты и 32 получили ранения в результате авиаудара по турецким солдатам со стороны поддерживаемого Россией режима Асада в четверг на северо-западе Сирии, подтвердил губернатор турецкого Хатая Рахми Доган.

Доган первоначально подтвердил число погибших как девять человек, но позже увеличил число до 22, 29 и, в конечном итоге, 33. Еще 32 раненых турецких солдата находятся в стабильном состоянии и находятся на лечении в больницах, добавил он.

Как сообщает турецкая пресса «после этой атаки растущая тревога в Анкаре по поводу недавней эскалации напряженности достигла переломного момента». И это понятно — десятки такого количества убитых солдат в Сирии за один день турки не теряли ни разу с начала нынешнего идлибского конфликта.

Поздно в четверг президент Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное совещание по национальной безопасности, посвященное напряженности в Идлибе.

Sabah, ссылаясь на свои источники, сообщает, что все министры и высокопоставленные чиновники, включая главу Национальной разведывательной организации (MİT) Хакана Фидана, присутствовали на встрече, которая началась в 9:30 вечера. и продолжалось почти шесть часов.

«Мы наносим удары с земли и воздуха по всем известным целям режима и будем продолжать это делать. Мы продолжим нашу деятельность в Сирии до тех пор, пока не будут разбиты руки, которые атаковали наш флаг», - заявил директор по связям с общественностью турецкого президента Фахреттин Алтун.

Вопреки первичным слухам о том, что в Турции едва ли не объявлено военное положение, и что она Анкара объявит войну Дамаску, на данный момент реакция пока что повторяет предыдущие.

Сообщают, что в ответ турецкая артиллерия нанесла удар по целям режима Асада вдоль линии фронта в Идлибе. Турция также нанесла ракетные удары по целям в Хаме, северо-западных городах Нубль и Захраа, а также в Латакии.

«Все элементы сирийского режима теперь стали мишенями. Турция теперь признает все элементы режима Асада в качестве враждебных целей», - заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

Между тем министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел телефонный звонок с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. В опубликованном позднее в пятницу заявлении говорится, что Столтенберг осуждает нападения, совершенные сирийским режимом и его покровителем Россией в Идлибе, и призывает к немедленной остановке наступления.

Пресс-секретарь президента Ибрагим Калын также провел телефонный звонок с советником по национальной безопасности США Робертом О'Брайеном.

Между тем, Управление по связям с общественностью опубликовало заявление о наступлении Турции на силы сирийского режима.

В нем говорится, что турецкие силы за последние 17 дней в Идлибе обезвредили по меньшей мере 1709 солдат режима Асада, а также 55 танков, три вертолета, 18 бронемашин, 29 гаубиц, 21 военную технику, шесть складов боеприпасов, семь минометов и четыре тяжелых пулемета советского производства ДШК. Правда, подтвердить эти цифры невозможно, и сами асадиты их, естественно, отрицают.

Между тем, турецкий чиновник сообщил агентству Reuters, что турецкой полиции, береговой охране и пограничным службам было приказано не пытаться помешать сирийским беженцам добраться до Европы в ожидании скорого прибытия из Идлиба.

Middle East Eye также сообщил, что Турция откроет свою границу с Идлибом и разрешит беженцам свободный проход в Европу. По словам Хашима Ахельбарра из Al-Jazeera, таким образом Турция хочет уменьшить количество беженцев внутри страны, в ожидании дополнительного наплыва из Идлиба.

«В ближайшие дни [вероятно] мы увидим, что Турция займет агрессивную роль и попросит Европейский Союз и, в частности, НАТО, занять очень твердую позицию относительно того, что происходит сейчас в Идлибе», - добавил он.

«Турция чувствует, что борется самостоятельно, в то время как она рассматривает то, что делает, в качестве попытки положить конец гуманитарному [кризису в Идлибе]».

В целом, все происходящее с Турцией в Идлибе можно было бы прокомментировать в духе " словами «я же говорил» этого не передать ". Можно очень долго цитировать материалы «Голоса Ислама», в которых мы напоминали о том, какое унижение и беспомощность ждут Турцию из-за ее бездействия в удобные моменты, а затем из-за попытки играть с Россией в Сирии по ее правилам, одновременно подстегивая анти-западную истерию. Процитируем только статью конца 2018 года:

«Вывод США также затруднит военное присутствие Турции в Сирии. Ни Россия, ни Иран, ни Асад не потерпят турецкого военного присутствия, контролирующего обширные участки территории после ухода США. На данный момент Иран и режим могут получать выгоду от контроля Турции над протурецкими повстанцами из Свободной сирийской армии, но реальное преимущество того, что Турция находится внутри Сирии, состоит в том, чтобы оказывать давление на YPG для подчинения режиму и ослабить партнерство YPG и США. Присутствие США в Сирии также помогло Турции в Идлибе. Турция давно опасалась наступления режима на последний оплот оппозиции в Идлибе, который без всякого сомнения отправит новую волну беженцев к турецкой границе и нанесет смертельный удар по оппозиции, ослабив позицию Турции в сирийском конфликте. Закулисные усилия США по предотвращению наступления режима в Идлибе помогли Турции заключить сделку. Несмотря на ежедневное недовольство Анкары по поводу присутствия США в Сирии, Турции может быть лучше с существующим положением дел. Пока США остаются в Сирии, Турция имеет более сильную позицию по отношению к России. Авиаудары США, Великобритании и Франции, последовавшие за химическими атаками в Сирии, сами по себе не были решающими. Но эти удары заставили Россию осознать, что она не в силах остановить атаки Запада, и ее лучшим выбором будет создание новых разногласий между США и их союзником по НАТО Турцией, что даст Турции возможность использовать Россию и США друг против друга. Альтернативным статус-кво является Сирия, в которой враг Турции (YPG) находится под контролем режима Асада, который, как известно, десятилетиями использовал курдов против Турции, или России, которая поддерживает курдскую автономию.»

Пока что все происходит по худшему для Анкары, а вместе с тем и миллионов сирийцев, сценарию. Остается надеяться, что Эрдоган все таки понимает, что на кону стоит уже не просто его политическая карьера, но более того — его историческое наследие, с которым Турция будет ассоциировать его образ спустя многие годы, если не столетия. Если уж это не может заставить его определиться и перейти к активным действиям, значит не заставит ничто.