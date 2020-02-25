День траура чеченцев и ингушей остается праздником для большей части Северного Кавказа

Вчера мы писали о том, в Чечне и Ингушетии в этом году отметили очередную годовщину депортации чеченцев и ингушей, которая, как известно, совпадает с «днем защитника отечества». Определенно, можно сказать, что на официальном уровне в обоих вайнахских республиках произошел сдвиг, и это отметили все наблюдатели. Увы, при этом нельзя сказать о солидарности кавказских соседей с чеченцами и ингушами, за исключением одного случая.

Как сообщают «Кавказ.Реалии» глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов оказался единственным из руководителей субъектов Северного Кавказа, кто публично поддержал соседей - Чечню и Ингушетию - в годовщину депортации 23 февраля.

"Хочу выразить слова поддержки и соболезнования всем родным и близким тех, кому пришлось пережить те страшные 13 лет депортации и потерять своих близких. Жителям Карачаево-Черкесии, откуда был также депортирован карачаевский народ, близка эта трагедия. Огромное мужество, преданность своей родной земле и непокоренная сила духа помогли людям не только выжить, но и сохранить культуру, язык и традиции", - написал Темрезов на своей странице в Instagram, помимо обязательного (ну разумеется!) поста с поздравлением "защитников отечества".

Остальные же лидеры регионов ни слова не обмолвились о трагедии чеченцев и ингушей. Так, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков отдал "дань уважения и признательности всем, кто несёт службу в частях и соединениях".

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поздравил "всех военнослужащих", адресуя особую благодарность участникам Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Губернатор Ставропольского края в феврале посвятил десятки публикаций героям войны и ни одной - жертвам высылки 1944 года.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на торжественном мероприятии почтил ветеранов вооруженных сил, о чем рассказал на своей странице в Instagram.

Глава Дагестана инстаграм-страницу не ведет. Но и его пресс-служба от его лица ограничилась восхвалением тех, кто "укрепляет военную мощь и величие нашей державы".

В общем, остальной официальный Кавказ делает вид, будто трагедии не было. Хотя конечно же, о трагедии все знают, тем более что депортации подверглись не только чеченцы и ингуши. Тем не менее, если московские власти еще могут закрыть глаза на какое-то отступление от «партийной линии» в отдельных (и очень особых) республиках, то уж проявление общекавказской солидарности (вытекающей во многом из общекавказской судьбы) это уже гораздо более чувствительный и зыбкий вопрос.