23 февраля - не праздник со слезами на глазах

Если для советизированной части населения России, да и многих других постсоветских государств 23 февраля - это "День защитника Отечества", то для сознательных вайнахов и солидарных с ними мусульман, да и вообще людей доброй воли всех национальностей, это в первую очередь день трагедии чеченского и ингушского народов, их поголовного выселения в 1944 году.

С учетом того, что в ходе этого выселения зимой, в товарных вагонах, в замерзшие степи Казахстана погибло огромное количество не выдержавших его людей (по некоторым данным до половины выселенных), что оно означало для этих народов, повторять нет смысла. Особенно учитывая отдельную страницу этой истории - сожжение живьем войсками НКВД нескольких сотен чеченцев в высокогорном селе Хайбах.

Что крайне важно для хранящих об этом память вайнахов (а не хранить ее сложно, т.к. эти события затронули каждую семью), чтобы им дали в этот день отмечать свою трагедию, не навязывая противоестественный для них праздник - той армии, которая по сути и выселяла их со своих земель, а еще через 50 лет обрушила на головы чеченцев град бомб, снарядов и мин.

Прошедший вчера в Назрани митинг памяти 76-й годовщины депортации вселил в этом плане осторожный оптимизм. Да, митинг был строго официальным, на нем не дали слова представителям независимой ингушской общественности, а место его проведения было оцеплено многочисленными силовиками с их автотехникой и прочесывалось дронами. Но, как отметили наблюдатели, в отличие от предыдущего главы Ингушетии Юнус Бека Евкурова, совмещавшего на таких мероприятиях поминание жертв депортации с отмечанием праздника тех, кто их депортировал, новому главе Махмуду Калиматову хватило такта отделить одно от другого.

Официальный митинг памяти впервые за долгие годы был именно митингом памяти, на нем не звучало празднично-патриотических лозунгов, кроме того, обошлось без чуждых традиционной мусульманской культуре возложений венков, музыки, оркестров и т.п. А один из установленных плакатов и вовсе содержал в себе цитату из Корана (см. фото).

Конечно, "День защитника Отечества" не исчез бесследно - его празднование организовали на другой площадке. Что ж, хоть так. В соседней Чечне такое разделение было установлено Рамзаном Кадыровым ранее - он вообще перенес поминание трагедии на 22 февраля, пожертвовав 23 февраля в пользу официального советско-российского праздника.

Так или иначе, очевидно, что местные власти вынуждены идти на подобные маневры под давлением с двух сторон, так как несмотря на требования Кремля воспитывать вайнахов как верноподданых российского, в прошлом советского государства, и ингуши, и чеченцы помнят, кто они на самом деле и что для них означает этот день.