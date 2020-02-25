Ливийские мирные переговоры в Женеве снова приостановлены

Представители враждующих сторон гражданской войны в Ливии приостановили свое участие в мирных переговорах, проводимых под эгидой Организации Объединенных Наций и направленных на прекращение более чем 10-месячной войны.

Этот шаг был сделан, несмотря на заверения представителя ООН в том, что переговоры еще будут продолжаться.

Ахмаида Эрума, который возглавляет восточную делегацию (про-хафтаровскую), заявил в понедельник, что его фракция отказывается участвовать в переговорах из-за одобрения ООН только восьми из 13 имен, которые его сторона выдвинула для делегации.

Позже международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи заявило, что не будет участвовать в переговорах, пока не будет достигнут прогресс в военных переговорах.

«Именно в свете выводов [из военных дискуссий], высший совет решит участвовать или не участвовать в политическом диалоге», - заявил высший государственный совет правительства Триполи.

За несколько часов до этого миссия ООН в Ливии заявила, что высокопоставленные военные деятели обеих сторон согласились представить проект соглашения о прекращении огня своим руководителям, прежде чем встретиться снова в следующем месяце.

ООН планировала собрать в среду законодателей с обеих сторон ливийского конфликта, чтобы положить конец боевым действиям за Триполи в рамках диалога, охватывающего военные, политические и экономические аспекты.

Представитель Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) заявил в понедельник, что политический диалог все же состоится.

«Ливийский политический диалог будет продолжен, как и было запланировано, 26 февраля», - сказал журналистам Жан Эль Алам.

«Многие участники уже прибыли в Женеву, и мы надеемся, что все приглашенные участники последуют их примеру», - сказал он.

Халед эль-Мехри, член Высшего государственного совета, связанного с ПНС, заявил, что власти в Триполи не будут связаны результатами политических переговоров, если они пройдут «до того, как узнают выводы военного диалога».

Отдельно премьер-министр ПНС Файез аль-Саррадж назвал мятежного генерала Халифу Хафтара, который возглавляет самозваную Ливийскую национальную армию, «военным преступником», и потребовал отвести силы ЛНА, угрожающие столице.

«Весь мир смог увидеть эскалацию военных действий и нападений на столицу Триполи с 4 апреля 2019 года», - заявил премьер-министр ПНС Файез аль-Саррадж в понедельник на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

«Мы неоднократно просили создать следственные комиссии для расследования нарушений, насильственных перемещений, произвольных задержаний, внесудебных убийств», - сказал аль-Саррадж.