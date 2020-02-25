Махатхира Мохамада попросили остаться временным премьер-министром Малайзии

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад объявил о своей отставке, как мы вчера сообщали, но монарх страны попросил его остаться на посту временного главы правительства.

Махатир сказал в заявлении, состоящем из двух строк, что он сообщил королю страны о своей отставке в понедельник. Король принял отставку Махатира после встречи с ним, сообщил в своем заявлении главный секретарь правительства Мохд Зуки Али.

«Однако Его Величество соизволил назначить Махатхира Мохамада временным премьер-министром, ожидая назначения нового премьер-министра. Следовательно, до тех пор (Махатхир) будет управлять делами страны, пока не будут назначены новый премьер-министр и кабинет министров» - сказал Мохд Зуки.

Примечательно, что на фоне обоснованных разговоров о крахе коалиции «Альянс надежды», Анвар Ибрагим кажется старается очень корректно и с уважением говорить о Махатхире.

Анвар сказал, что Махатхир не планирует сотрудничать с кем-либо из предыдущей правящей коалиции, которую он победил, чтобы попытаться сформировать новое правительство.

Когда его спросили, был ли Махатир ответственным за нынешние политические склоки, Анвар вместо этого обвинил «тех, кто в моей партии и за ее пределами используют его имя».

«И он [Махатхир] повторил то, что сказал мне ранее, что он не играл в этом никакой роли. Он ясно дал понять, что никоим образом не будет работать с теми, кто был связан с предыдущим режимом».

Напомним, что в ночь на воскресенье союзники Махатира, некоторые члены Партии народной справедливости Анвара и множество других членов парламента, в том числе из оппозиционной организации ОМНО, провели переговоры на окраине столицы Куала-Лумпур.

Встреча вызвала слухи о грядущем крахе коалиционного правительства и политической перестройке в Малайзии.