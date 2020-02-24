Лондон: раненый муэдзин простил напавшего на него злоумышленника

В субботу британский суд обвинил 29-летнего бездомного в нанесении тяжких телесных повреждений и владении незаконным ножом, который он использовал, чтобы напасть на мусульман во время молитвы.

Подозреваемый Дэниэль Хортон ударил ножом муэдзина Раафата Маглада в лондонской Центральной мечети во время молитвы в четверг.

Лондонская полиция тем не менее исключила мотив террора.

Маглада лечили в лондонской больнице и он вернулся в мечеть на вечернюю молитву уже в пятницу.

«Я прощаю его. Мне его очень жаль», - сказал Маглад журналистам в пятницу.

«Мне, как мусульманину, нет нужды вкладывать ненависть в свое сердце».

Прокурор Таня Догра сказала, что Маглад получил ранение в шею.

Она также сказала суду, что двое мужчин знали друг друга, потому что Хортон несколько раз посещал районную мечеть Риджентс-парк на северо-западе Лондона.

Хортон был заключен под стражу в преддверии очередного судебного заседания 20 марта.