Человек с ножом напал на муэдзина в мечети центрального Лондона

29-летний мужчина был арестован по подозрению покушении на убийстве после того, как он ударил ножом мусульманина во время молитвы в мечети Риджентс-парк в центре Лондона.

Пострадавший в свои 70 лет был доставлен в больницу, где столичная полиция Лондона подтвердила, что его травмы «не угрожают жизни».

Полиция заявила, что не рассматривала инцидент в четверг как связанный с терроризмом, а нападавший был арестован на месте происшествия по подозрению в покушении на убийство.

Фотографии, размещенные в Интернете, показывают, как полиция держит мужчину в обширном молитвенном зале мечети с ножом, лежащим под пластиковым стулом рядом с подозреваемым.

В заявлении мечети говорится, что раненый был муэдзином мечети, и что на него напали вскоре после 15:00 по Гринвичу во время послеобеденной молитвы (Аср).

Ахмад аль-Дубян, генеральный директор мечети Риджентс-парк, рассказал Middle East Eye, что муэдзину нанесли удар по шее.

«Муэдзин сейчас в больнице, и, согласно имеющейся у меня информации, он в стабильном состоянии.

«Мы не знаем происхождение этого человека [нападавшего], но он был с нами в мечети.

«Мы в шоке от этой атаки. Мы не знаем ее мотивов».

Мусульманский совет Великобритании осудил инцидент и назвал это нападение «глубоко огорчающим», добавив, что вскоре опубликует «переиздание» рекомендаций по безопасности для мечетей по всей Великобритании.

Мэр Лондона Садык Хан также сказал, что он «глубоко обеспокоен нападением» и что полиция «предоставит дополнительные силы в этом районе».

«Каждый лондонец имеет право чувствовать себя в безопасности в своем месте поклонения», - написал он в Твиттере.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он «глубоко опечален» этим инцидентом, и сказал, что «его мысли жертвами и пострадавшими».

Нападение произошло менее чем через сутки после того, как вооруженный ультраправый экстремист убил девять человек в Германии.