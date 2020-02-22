Зачем мусульманам защищать троля из РПЦ?

В течение уходящей недели было слишком много действительно важных событий, чтобы тратить время на это, но под ее конец, пожалуй, можно уделить немного внимания кампании, развернутой некоторыми российскими мусульманами в защиту знаменитого протоиерея РПЦ Димитрия Смирнова (на фото).

Предыстория такова, что этот деятель, часто провоцирующий своими высказываниями то, что сегодня модно называть словом "хайп", сперва назвал гражданские браки бесплатной проституцией, затем заявил, что его за это могут убить, но его защитят мусульмане, а под конец недели назвал российских мужчин национальной катастрофой и порекомендовал россиянкам искать мужей в Африке. И когда он заявил, что его защитят мусульмане, нашлись желающие выступить в таком амплуа - кто же еще в скрепной путинской России постоит за батюшку РПЦ, если не они.

И речь даже не об официальной позиции ДУМД, который многие уже давно воспринимают как "мусульманский филиал РПЦ" - с этими все ясно, у них работа такая. Речь о людях, которые позиционируют себя и известны как мусульманские общественники, в том числе выступающие в защиту мусульман в небезопасных ситуациях. Именно эти люди запустили в соцсетях компанию со слоганом "ЯМы Димитрий Смирнов".

И вот, хотелось бы их спросить: что это было?! Стремление продемонстрировать, что мусульмане готовы придти на защиту престарелого православного, нуждающегося в защите? А вы не перепутали этого деятеля фактически правящей корпорации, разъезжающего на дорогих служебных машинах, с какой нибудь голодающей бабушкой или стариком, который не может получить инсулин из-за введенных властью санкций?

Или кто-нибудь в здравом уме и трезвой памяти считает, что сотрудник идеологического обкома партии власти, которой является современная РПЦ, в случае возникновения ему реальной угрозы не обратится в спецслужбы, которые уже давно выполняют их указания, а будет нуждаться в помощи бесправных российских мусульман?

Или это было стремление продемонстрировать союз защитников традиционных ценностей и семьи? Но этот союз существует только в воображении наивных мусульман. РПЦ же, которая, еще раз повторим, фактически является господствующей церковью путинской России, мусульмане в качестве союзника не нужны. Более того, традиционный исламский взгляд на семью, по крайней мере в таком его аспекте как признание законности многоженства, прямо отвергается РПЦ, о чем ее высокопоставленные представители заявляют публично и однозначно (https://golosislama.com/news.php?id=37273)

Проще говоря, для РПЦ, точку зрения которой выражает Смирнов, исламский брак, особенно полигамный, это такое же "прелюбоденияние", как и "гражданский брак". Так какие же ценности и с кем вы собрались совместно защищать и кто вас об этом просил?

Теперь о самой теме "гражданского брака". Строго говоря, с церковной точки зрения священника православной церкви должно волновать незаключение его паствой не государственного брака, регистрируемого в ЗАГС, а церковного, потому что официально женатые для государства, но при этом невенчанные для церкви все равно являются прелюбодеями. Но Смирнов делает акцент на необходимости государственного брака, а не церковного, и это логично - ведь он сотрудник корпорации, которая в первую очередь стоит на страже интересов государства (как она их понимает), а не христианского учения.

А что для мусульман? Является ли прелюбодеем человек, совершивший шариатский брак (никах), но не зарегистрировавший его в ЗАГС? Нет, такой человек по Исламу считается находящимся в браке, в то время как мусульманин, зарегистрировавший брак в ЗАГС, если он не отвечает требованиям Шариата, как раз считается прелюбодеем. По логике же Смирнова все наоборот - в его классификации шариатские браки тысяч мусульман, не зарегистрированных в ЗАГС, тоже являются "гражданскими браками", а значит "бесплатной проституцией". Эту позицию защищают наши мусульманские общественники, поддержавшие Смирнова?

Далее, а прав ли Смирнов по существу вопроса, в нерелигиозной а светской плоскости, в том, что касается нерелигиозных людей, которых большинство среди россиян? Правда ли, что т.н. "гражданские браки", в которых живут многие из них, являются "бесплатной проституцией"? Ну, во-первых, как минимум не бесплатной, как шутили многие, комментируя эти слова, так как содержание общего хозяйства, предполагаемого "гражданским браком" или "сожительством", уже влечет за собой немалые расходы. Во-вторых, именно этим "гражданский брак" и отличается от беспорядочных половых отношений, так как он в любом случае предполагает наличие у находящихся в нем людей обязательств друг перед другом, как личных, так и материальных. По этой причине некоторые исламские ученые на Западе считают пары неверующих (подчеркнем, что речь не идет о мусульманах), находящихся в таком постоянном сожительстве, состоящими в браке, в частности, в том, что касается необходимости выдерживать идда после этих отношений перед вступлением в исламский брак или признания таких браков (с определенными условиями) парами, принимающими Ислам и т.д. Ну и в-третьих, если кто-то скажет, что такие отношения носят недолговечный характер, то на это можно ответить, что сегодня распадается и каждый второй официально зарегистрированный брак, да и многие исламские браки, к сожалению, тоже заканчиваются разводами, тем более, что Ислам не рассматривает брак как "таинство" и смотрит на разводы более лояльно, чем христианство.

Ну и наконец - а чего собственно говоря добивается от россиян этот священник РПЦ? Того, чтобы они заключали государственные браки или того, чтобы они шли в церковь? Судя по его манере проповеди, больше его волнует первое, так как своими одиозными высказываниями и оскорблениями он по сути отталкивает людей от церкви - и женщин, и мужчин, которым было бы логично рассказывать о правилах заключения брака по их религии, после того, как они приняли учение этой церкви, потому что иначе для нее это не имеет никакого смысла.

Мы же в данном случае, констатируя это, конечно, не будем переживать за то, что он отталкивает россиян от своей церкви. Но зачем нам вместо того, чтобы учиться на их ошибках, надо повторять их? Разве нам не сказано: "Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием" (перевод смыслов Корана, сура "Пчелы", аят 125)?