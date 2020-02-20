В Афганистане может появиться еще одно альтернативное правительство

Спустя несколько часов после объявления окончательных результатов президентских выборов в Афганистане Абдулла Абдулла, премьер-министр страны, объявил о формировании «инклюзивного правительства».

Абдулла заявил, что решения по спорным голосам были «незаконными», добавив, что объявленные результаты были переворотом против демократии, и что он их не принимает.

«Это была государственная измена», - сказал он.

«Команда «Стабильность и конвергенция» является победителем выборов на основе чистых голосов, и мы объявляем о нашей победе», - говорит Абдулла. «Мы объявляем о формировании инклюзивного правительства».

Напомним, что согласно опубликованным Независимой избирательной комиссией результатам Абдулла набрал менее 40% голосов.

Теперь же, с созданием «инклюзивного» кабинета, в многострадальном Афганистане появится третье (как минимум) правительство, помимо правительства Ашрафа Гани и талибов*. У Абдуллы имеется достаточно широкая поддержка других оппозиционных политиков, включая бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и генерала Абдур-Рашида Дустума. Потенциально, это может привести к созданию параллельного афганского государства, не только с альтернативным правительством, но и с параллельными губернаторами, особенно на севере страны. Разумеется, это приведет к усилению политического конфликта в стране, где только начали вырисовываться контуры возможного мирного соглашения с талибами.

К слову, талибы уже заявили, что считают сами выборы фарсом и неудачной попыткой бросить пыль в глаза нации.

«Объявление Ашрафа Гани президентом под ширмой фальшивых выборов является незаконным и не имеет правовой основы, оно также вступает в противоречие с содержательной частью текущего мирного процесса, если брать в учет нынешние деликатные обстоятельства афганской проблемы», — говорится в сообщении, распространенном талибами.

* - запрещены в РФ