Афганские выборы: Ашраф Гани идет на второй срок

Президент Афганистана Ашраф Гани готовится ко второму пятилетнему сроку после того, как предварительные результаты показали, что он набрал 50,64 процента голосов на выборах 28 сентября.

Независимая избирательная комиссия (НИК) объявила результаты в воскресенье, поставив ближайшего конкурента Гани, Абдуллаха Абдуллаха на второе место с 39,52 процента из 1,9 миллиона голосов на выборах, омраченных протестами и обвинениями в мошенничестве.

Бывший премьер-министр Гульбеддин Хекматияр в настоящее время занимает третье место, набрав 3,85 процента голосов.

«Мы выполнили свой долг ответственно и честно», - заявил на пресс-конференции в Кабуле председатель НИК Хава Алам Нуристани.

Объявление результатов, которое изначально планировалось еще 19 октября, неоднократно откладывалось, поскольку официальные лица НИК ссылались на технические проблемы, обвинения в мошенничестве и протесты кандидатов.

Сторонники главы исполнительной власти Абдуллаха заблокировали несколько избирательных отделений по всей стране, не позволяя избирателям пересчитывать бюллетени на срок более месяца.

«Было несколько причин, по которым предварительные результаты заняли так много времени», - говорит представитель НИК Забих Садаат.

«Основной причиной было то, что оппозиционные партии проводили сидячие забастовки и протесты возле наших офисов в семи провинциях. Мы не смогли выполнить свою работу».

Заявляя о мошенничестве на выборах, команда Абдуллаха в воскресенье объявила, что не примет результаты и подаст жалобы в НИК.

«Мы хотели бы еще раз дать понять нашим людям, сторонникам, избирательной комиссии и нашим международным союзникам, что наша команда не примет результат этого мошеннического голосования, если не будут выполнены наши законные требования», - говорится в заявлении команды Абдуллаха.

Кандидаты имеют право подавать любые жалобы до того, как будут объявлены окончательные результаты.

Правительство единства Афганистана, сформированное Соединенными Штатами, было таким лишь по имени, так как на самом деле Гани и Абдуллах делили власть в течение последних пяти лет после противостояния из-за обвинений в мошенничестве на скандальных выборах 2014 года.

Результаты не были объявлены тогда из-за обвинений в подтасовках, в результате чего два ведущих кандидата согласились разделить власть.

Предварительные результаты были получены на фоне продолжавшихся в течение года мирных переговоров между талибами и США, в ходе которых афганское правительство находилось в стороне, а талибы неоднократно отвергали его как марионетку США, не имеющую реальной власти.

НИК пока что не объявила дату окончательных результатов.