Ингушского активиста приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Зелимхан Бапхоев, ингушский активист и участник митинга в Магасе, был приговорен к году и шести месяцам колонии-поселения за участие в столкновениях с силовиками на митинге. Решение принял Железноводский городской суд, как сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на правозащитный центр «Мемориал».

С учётом времени в СИЗО, Бапхоев выйдет на свободу уже 2 марта. Мотив политической вражды в его действиях исключён. Установлено смягчающее вину обстоятельство: Бапхоев признал вину.

Напомним, что 26 марта в Магасе прошел митинг, участники которого выступали против соглашения о границе между Чечней и Ингушетией и требовали отставки Юнус-Бека Евкурова. На следующий день акция переросла в стычки между оппозиционерами и силовиками.