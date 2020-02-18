Блогер Алибек Мирзеханов "признал вину" в деле о терроризме

Дагестанский блогер Алибек Мирзеханов оформил явку с повинной. Он признал себя виновным в участии в деятельности экстремистской группировки ИГИЛ («Исламское государство»)*, сообщает ТАСС.

"У Мирзеханова оформлена явка с повинной, скрываться он никуда не собирается. Мой подзащитный имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием", – заявил адвокат обвиняемого.

Адвокат предложил поместить подзащитного под домашний арест в свою квартиру в Одинцове или избрать для него меру пресечения в виде залога в размере 10 млн рублей. Однако суд отказал в изменении меры пресечения.

Арест Мирзеханову продлили на пять месяцев, до 10 июля 2020 года.

Напомним, что по версии следствия, Мирзеханов в 2014 году показывал двум своим знакомым видео с призывами присоединиться к ИГИЛ* и уехать в Сирию. Эти знакомые и дали на Мирзеханова показания. По его делу они проходят как свидетели. В начале 2019-го их самих осудили за участие в террористической деятельности.

Первоначально Мирзеханова задержали по подозрению в массовой драке возле кафе "Неолит" в Москве. Позже с него сняли подозрения по данному инциденту.

Родственники Алибека утверждали, что он не был причастен к драке возле кафе "Неолит", и назвали повод для обыска "придуманным" и "формальным". Они связали преследование блогера со случаями его похищения в Дагестане в 2012–2013 годах, после которых блогеру пришлось покинуть республику.

Излишне напоминать, как в современной России обычно добываются подобные признательные показания.

* - запрещены в РФ