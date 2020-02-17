Сирийский треугольник: Эрдоган между Путиным и Трампом

На прошлой неделе мы писали о том, что кризис в отношениях Анкары и Москвы из-за происходящего в сирийском Идлибе, остро ставит перед турецким руководством вопрос о приоритетах его внешней политики (https://golosislama.com/news.php?id=38056). И пока все выглядит так, что президент Турции демонстративно критикует своего российского коллегу и пытается заручиться поддержкой коллеги американского.

В частности, Реджеп Тайип Эрдоган так прокомментировал свои отношения с Владимиром Путиным, с одной стороны, и обвинения в адрес Турции из российских дипломатических источников на прошлой неделе, с другой стороны:

"Кому верить? 3-4 дня назад я поговорил с Путиным. Это был отличный разговор. На следующий день появились заявления [российской стороны] с серьёзными обвинениями в адрес Турции. Ничего подобного в беседе с Путиным не было. Что с вами? Значит, наверху одно, а внизу другое".

При этом стало известно, что позавчера, 15 февраля Эрдоган обсудил ситуацию в Идлибе с Дональдом Трампом. Как сообщил Белый дом, Трамп высоко оценил усилия, предпринимаемые Турцией в Идлибе, и призвал Россию прекратить оказывать там поддержку режиму Асада.

К слову, некоторые наблюдатели заметили, что одновременно с этим кризисом и в рамках демонстративных шагов навстречу Анкаре США, которые ранее признали организацию Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ доминирующая среди повстанцев Идлиба сила) террористической, несколько смягчили риторику в отношении нее (https://www.state.gov/live-at-state-briefing-with-ambassador-james-jeffrey/?fbclid=IwAR0BKIjl4m0z7Y2ljeeUUM_BV47YexYXT8atgVB4mJQQGJsNnWitcsBLOXw).В частности, представитель Белого дома Джеймс Джефри заявил, что хотя США это не признали, сам ХТШ декларирует себя как патриотическую силу сопротивления режиму Асада, и что нет каких-либо сведений о том, что от них исходит угроза кому-либо кроме этого режима и его союзников на полях сражений в Сирии.

Тем не менее, решение проблемы ХТШ, судя по поступающим в СМИ сведениям, является необходимым условием решения идлибской проблемы. В частности, издание HaberTürk сообщило, что в скором времени эта группировка может заявить о своем роспуске, что позволит и Турции, и США заявить, что террористических группировок в Идлибе больше нет.

Правда, возникает вопрос - а где гарантии того, что это остановит режим Асада от продолжения наступления, если не сейчас, то позже, под новыми предлогами? Ведь проблема заключается в том, что не только США не дают гарантий предотвращения этого сценария Эрдогану, но и он сам не дает никаких юридически обязывающих его обязательств реально защищать умеренных повстанцев - в отличие от ливийского Правительства Национального Согласия с ними у него соответствующего договора до сих пор нет.