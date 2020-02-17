Amnesty International запустила кампанию с призывом освободить таджикского журналиста

Международная правозащитная организация Amnesty International начала акцию в поддержку журналиста и активиста Далера Шарифова (Шарипова), арестованного властями Таджикистана по обвинению в возбуждении вражды, сообщает «Фаргана». Правозащитники называют Шарифова узником совести и отмечают, что его преследуют за критические публикации и высказывания в адрес властей.

Правозащитники обращаются к международной общественности с просьбой призвать власти Таджикистана обеспечить Шарифову доступ к адвокату, отказаться от сфабрикованного обвинения и прекратить уголовное преследование журналиста. Для этого нужно распечатать опубликованное на сайте обращение и отправить его по указанному в тексте адресу администрации президента Эмомали Рахмона.

Напомним, что Далера Шарифова задержали 28 января после вызова на допрос в отдел Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) в Душанбе. Суд санкционировал арест Шарифова сроком на два месяца. На него завели уголовное дело по обвинению в возбуждении вражды (статья 189 УК Таджикистана). Генпрокуратура заявила, что журналист занимался пропагандой идеологии организации «Братья-мусульмане»*, в частности, за 7 лет опубликовал более 200 статей экстремистского содержания и подпольно выпустил трактат, в котором якобы склонял молодежь к джихаду.

* - запрещены в РФ