Правозащитники требует от таджикских властей освободить Далера Шарипова

Власти Таджикистана должны незамедлительно обеспечить защиту и освободить независимого журналиста Далера Шарифова (Шарипова), который находится в предварительном заключении в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ). Как сообщает «Фергана» с таким заявлением выступили три международные правозащитные организации — Amnesty International, Международное партнерство по правам человека (IPHR) и Норвежский Хельсинкский комитет (NHC).

Напомним, что журналиста и активиста Далера Шарифова задержали 28 января, после того как он был вызван на допрос в отдел ГКНБ в Душанбе. Через два дня суд района Исмоили Сомони санкционировал арест Шарифова сроком на два месяца. На него завели уголовное дело по обвинению в возбуждении вражды (статья 189 УК Таджикистана). Генпрокуратура заявила, что журналист занимался пропагандой идеологии организации «Братья-мусульмане»*, в частности, за 7 лет опубликовал более 200 статей экстремистского содержания и подпольно выпустил трактат, в котором склонял молодежь к джихаду.

Как считают правозащитники, преследование Шарипова, который часто освещал вопросы прав человека и религии и критиковал политику правительства в этих сферах, похоже на возмездие за его журналистскую работу. Ранее по той же статье 189, которая допускает широкую трактовку понятия «возбуждение вражды» и используется властями для неоправданного ограничения свободы слова, было заведено дело на журналиста Хайрулло Мирсаидова.

«Таджикистан переживает кризис прав человека, когда власти подавляют всякую оппозицию и инакомыслие. Выдвинутые против Шарифова обвинения свидетельствуют об отсутствии уважения к свободе выражения мнений в Таджикистане», — заявил генеральный секретарь NHC Бьорн Энгесланд (Bjørn Engesland).

Правозащитники добавляют, что в Таджикистане практически невозможно проводить журналистские расследования и публиковать статьи по вопросам, которые власти считают «чувствительными», не подвергая риску собственную безопасность или безопасность членов семьи. «Мы призываем власти Таджикистана гарантировать безопасность Далера Шарифова, снять с него обвинения и немедленно освободить его. Они также должны обеспечить право на свободное выражение мнений», — заявила директор IPHR Бриджит Дюфур (Brigitte Dufour).

В упомянутом Генпрокуратурой труде Шарипова, который называется «Пророк Мухаммад (с) и терроризм», журналист рассказывает об Исламе через призму сиры (жизнеописания Посланника Аллаха, алейхи саляту в салям). Шарипов цитирует Коран и алимов, объясняя, что терроризм не имеет ничего общего с Исламом. Журналист также призывает не использовать словосочетания «исламский терроризм» или «исламский радикализм» и просит власти защищать права верующих. В своей работе Шарифов использовал пару цитат Юсуфа Аль-Кардави, который долгое время считался духовным лидером «Братьев-мусульман». Это и стало поводом для выдвинутого против него обвинения.

Напомним, что в конце января в Таджикистане были задержаны более сотни человек, включая сотрудников вузов, по подозрению в причастности к «Братьям-мусульманам».

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