Уйгурская диаспора опасается распространения коронавируса в лагерях Синьцзяна

Члены уйгурской мусульманской диаспоры, проживающие в изгнании, бьют тревогу по поводу риска распространения уханьского коронавируса в лагерях внутри страны, где, по словам правозащитников, Пекин содержит сотни тысяч людей.

Пока официальные данные, опубликованные китайскими государственными СМИ, не дают оснований для беспокойства по поводу вспышки COVID-19 в северо-восточном регионе Синьцзян, где проживают уйгуры и другие мусульманские тюркские меньшинства.

Он находится далеко от эпицентра вспышки эпидемии, и на сегодняшний день в регионе зарегистрировано только 55 случаев. Первые пациенты в регионе уже полностью выздоровели и покинули больницу, сообщают официальные СМИ. Напомним, что большинство случаев заболевания и смертей от него приходятся на центральную провинцию Хубэй, столица которой, Ухань, является эпицентром вспышки.

Но представители уйгурской диаспоры предупреждают, что есть реальная причина опасаться быстрого распространения коронавируса в китайских лагерях.

Вирус распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем, при чихании или кашле, и собрание больших групп людей, возможно, без надлежащего доступа к антибактериальному мылу и воде, увеличит вероятность вспышки.

«Люди начинают паниковать. Наши семьи там, они занимаются лагерями и вирусом, и мы не знаем, достаточно ли у них еды или масок», - сказала Дилнур Рейхан, французский социолог уйгурского происхождения.

Петиция, опубликованная на Change.org, подписанная более 3000 человек, призывает закрыть лагеря, чтобы уменьшить угрозу.

Также в социальных сетях была запущена кампания под тегами #VirusThreatInThecamps и # WHO2Urumqi, чтобы убедить Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) направить делегацию в город Синьцзян.

«Мы не должны ждать новостей о сотнях смертей от коронавируса в лагерях, прежде чем мы начнем реагировать», - говорится в петиции.

«Поскольку Китай продолжает бороться за сдерживание вируса в Ухане, мы можем легко предположить, что вирус быстро распространится по лагерям и затронет миллионы, если мы не поднимем тревогу сейчас».

Региональные власти в Синьцзяне не ответили на запрос AFP о мерах, принятых для предотвращения распространения вируса в лагерях.

Французский иммунолог Норберт Гуальде заявил, что невозможно сказать, «в каких именно условиях уйгуры и другие задержанные живут в китайских лагерях».

«Есть веские основания полагать, что их задержание является синонимом навязчивой распущенности, стресса и страха - всех обстоятельств, способствующих передаче вируса между теми, кто вынужден оставаться в заключении», - сказал он.

Всемирный уйгурский конгресс (ВУК), одна из нескольких групп, представляющих уйгуров за пределами Китая, заявил, что он очень обеспокоен тем, что «если не будут приняты меры по дальнейшему ограничению распространения этого вируса, он может быстро заразить большое количество людей» в Синьцзяне.

«Эти люди находятся в уязвимом и ослабленном состоянии из-за злоупотреблений и жестокого обращения со стороны китайского правительства», - сказал его президент Долкун Иса.

«Это еще больше усугубит страдания уйгурского народа, поскольку наши друзья и семья теперь находятся в еще большей опасности».