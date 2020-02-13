Оппозиции запретят использовать все национальное?

Не так давно мы писали о готовящемся запрете и признании экстремистской крупнейшей башкирской национальной организации БОО "Башкорт" (https://golosislama.com/news.php?id=38016).

"Башкорт" еще даже не успели запретить и признать экстремистами, а провластные идеологи в Башкортостане решили пойти еще дальше - запретить использовать на протестных акциях башкирскую национальную символику и в частности одеваться и фотографироваться в национальных костюмах.

Поводом для такой безумной инициативы стала фотография с одного из митингов "Башкорта", на которой выступающей на нем запечатлена известная башкирская писательница Марьям Буракаева, одетая в башкирский национальный костюм (см. иллюстрацию).

И вот, теперь чиновник Министерства культуры Башкортостана Марат Марданов под одобрительный гул провластных псевдонациональных идеологов предложил внести в законодательство РФ поправки об ответственности "за посягательство на символы нации" путем их использования в протестных акциях.

В случае принятия такой поправки на митинги нельзя будет приходить ни в каких костюмах и с национальными символами - ни в башкирских, ни с татарскими тюбетейками, ни в кавказских бурках и папахах, ни в русских косоворотках и кокошниках. Кстати, последние активно использовали футбольные болельщики во время недавнего чемпионата мира - запретят ли теперь и это или запрет будет распространяться только на оппозиционные акции?

Пока рано говорить о том, утвердят ли очередную абсурдную инициативу, вышедшую из недр власти. Но в любом случае показательна сама ее логика - попытка не только заткнуть гражданам рты, но и низвести все национальное до уровня песен и плясок. Если, например, в Украине в последние годы сорочки с национальной вышивкой (вышиванки) вошли в массовый обиход и их носят и в повседневной жизни, и приходят в них на политические мероприятия самой разной направленности, то в путинской России думают о том, как закрепить монополию на все национальное за властью, вызывая тем самым аллергию на него у граждан.