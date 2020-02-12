Турецкая лира падает на фоне новостей из Идлиба

Турецкая лира продолжает испытывать давление, а во вторник валюта Турецкой Республики ослабла на 0,6 процента по отношению к доллару. Эксперты объясняют, что причина падения лиры кроется в эскалации насилия между силами асадисткого режима в Турции и турецкими войсками на северо-западе Сирии.

Напомним, что в результате интенсивного обстрела Тафтаназа в северо-западной провинции Идлиб силами режима в понедельник погибли пять турецких солдат.

По словам Джейсона Тувея, старшего экономиста по развивающимся рынкам в Capital Economics, беспокойство по поводу растущего военного участия Турции в Сирии оказывает давление на лиру.

«Последние события, безусловно, вызвали обеспокоенность тем, что напряженность продолжит расти», - сказал Тувей.

Во вторник лира ослабла до 6,04250 против доллара с закрытия в понедельник на отметке 6,0075.

Турецкая валюта упала до 6,05 в пятницу - это самое слабое место в регулярных торгах с конца мая - но ненадолго восстановилась в понедельник после того, как банковские регуляторы Турции наложили новые ограничения на способность иностранцев покупать лиру и делать ставки против нее.

Турецкие государственные банки продали десятки миллиардов долларов за последний год, чтобы стабилизировать лиру, которая потеряла около 36 процентов своей стоимости за два года после валютного кризиса в 2018 году.

Bloomberg News, ссылаясь на информацию от трех трейдеров, сообщает во вторник, что при поддержке правительства кредиторы на этой неделе продали около 500 млн долларов, защищая лиру.

Такие интервенционистские меры властей могут поддержать валюту против рыночных сил. Но Тувей из Capital Economics считает, что такие меры не являются устойчивыми.

«В последние недели турецкие власти крепко держат лиру, но мы не думаем, что это может продолжаться очень долго, и ожидаем, что к концу 2020 года валюта упадет на 20% по отношению к доллару», - написал Тувей в своей исследовательском докладе для клиентов в понедельник, в которой также говорится: «Чем дольше вмешиваются политики, чтобы поддержать лиру, тем выше риск неупорядоченной корректировки».

В общем, ситуация с лирой является еще одним примером того, как неспособность Турции адекватно и вовремя ответить на вызов со стороны асадитского режима в Сирии, наносит ущерб турецкому обществу и государству.