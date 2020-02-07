В Казахстане назначили нового муфтия

В Казахстане назначили нового верховного муфтия страны. Им стал Наурызбай кажы Таганулы, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман республики (ДУМК).

«Сегодня на внеочередном ІХ курултае Духовного управления мусульман Казахстана, который прошел в Нур-Султане, Серикбай кажы Ораз на должность председателя ДУМК, Верховного муфтия предложил кандидатуру Наурызбай кажы Таганулы. 300 делегатов курултая, единогласно проголосовав за предложенную кандидатуру, избрали Наурызбай кажы Таганулы Верховным муфтием», — говорится в сообщении ДУМК.

Наурызбай кажы Таганулы рассказал, что в качестве Верховного муфтия намерен заняться несколькими крупными проектами. В частности, в честь 30-летия со дня основания ДУМК планируется дать 30 мечетям имена известных личностей, содействовать в вопросе установления водопроводов, дорог в 30 населенных пунктах, оказать благотворительную помощь нуждающимся семьям, провести ремонтные работы в 30 мечетях, выделить гранты студентам.

Как напоминает Духовное управление мусульман Казахстана, Наурызбай кажы Таганулы ранее работал первым заместителем председателя ДУМК, был главным имамом мечети «Хазрет Султан».

Прежний муфтий, Серикбай кажы Ораз, возглавлявший ДУМК с декабря 2017 года, на курултае заявил о своей отставке по состоянию здоровья.