В Алжире амнистировали больше 3000 человек, чтобы успокоить протесты

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во вторник помиловал более 3000 заключенных, отбывающих наказание сроком менее чем на шесть месяцев. Таким образом президент добивается поддержки после нескольких месяцев политической нестабильности.

Теббун, избранный в декабре, заявил, что его главным приоритетом является восстановление доверия.

Тысячи людей все еще протестуют каждую пятницу, но, похоже, их число уменьшилось после избрания Теббуна и его предложений о переговорах с оппозицией.

В прошлом месяце он также распорядился освободить десятки людей, которые были задержаны за участие в акциях протеста.

Он также пообещал продолжить процесс внесения конституционных поправок от общественности через референдум, чтобы дать парламенту большую роль и увеличить политические свободы.

В понедельник суд в Алжире оправдал Самира Бенларби, активиста и одного из ведущих членов протестного движения, которого более четырех месяцев держали в заключении за «нанесение ущерба национальному единству».

Несколько других активистов все еще находятся под стражей в ожидании суда в Алжире и других городах. Пока неясно, включают ли 3417 человек, помилованных во вторник, тех, кто был задержан за участие в недавних политических беспорядках.