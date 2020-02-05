IKEA встала на защиту мусульманской сотрудницы

Шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA встал на защиту мусульманской сотрудницы после появления исламофобского онлайн-отзыва о магазине IKEA в Обонне, Швейцария.

«Жаль, что у вас покрытая кассирша. Я больше никогда не зайду в этот магазин», - говорится в отзыве.

В своем ответе магазин заявил: «У нашей компании есть четкие ценности: уважение ко всем, независимо от их происхождения, сексуальной ориентации или религии. Прежде чем судить о человеке по его внешнему виду, вы должны с ним познакомиться».

«Нам не станет хуже, если кто-то, кто думает таким образом, не вернется в наш магазин», - добавляет IKEA.

И такая политика сработала. Сразу множество людей бросились оставлять отзывы магазину в Google, высоко оценили его позицию и дали пять звезд из пяти. Тот случай, когда потеряв одного исламофобского клиента, компания сделала себе хорошую рекламу.

Инцидент произошел на фоне дебатов в швейцарском обществе относительно запрета на одежду, скрывающую лицо, в том числе никаб, который носят некоторые женщины-мусульманки. В 2018 году швейцарское правительство выступило против массовой кампании за запрет, заявив, что отдельные кантоны должны принимать решение по этому вопросу самостоятельно.

Два швейцарских кантона, Санкт-Галлен и Тичино, уже наложили запрет на публичное сокрытие лица, включая никаб и паранджу.