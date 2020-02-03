Алжир эвакуирует из китайской Ухани своих граждан, вместе с гражданами Ливии и Туниса

Президент Алжира объявил в воскресенье об эвакуации нескольких ливийских студентов, десяти граждан Туниса и 36 алжирцев специальным рейсом из китайского города Ухань в связи с распространением нового коронавируса, сообщает государственное телевидение Алжира.

В предыдущем заявлении офис президента Алжира подтвердил, что самолет, который эвакуирует алжирцев из китайского города Ухань, также возьмет с собой 10 тунисцев, по просьбе властей их страны.

Президент Алжира объявил в другом заявлении, что этот самолет также эвакуирует ливийских студентов из китайской Ухани по просьбе властей их страны. Число студентов не указано.

В воскресенье на рассвете самолет Air Algérie вылетел в направлении китайского города Ухань, чтобы эвакуировать 36 алжирцев, большинство из которых - студенты.

По данным администрации президента, на самолете, вылетевшем в Ухань, Алжир также направил в Китай помощь, состоящую из 500 000 масок, 20 000 защитных очков и 300 000 перчаток.

Ожидается, что самолет прибудет в Алжир в понедельник, где эвакуированные, а также медицинский и авиационный персонал будут изолированы в течение 14 дней, чтобы гарантировать, что они не заражены вирусом.

На сегодняшний день в Алжире еще не было зарегистрировано ни одного случая заражения новым коронавирусом, как подтвердил в воскресенье глава инфекционной защиты в Министерстве здравоохранения, Джамаль Форара.

Алжирские власти, подобно властям других стран, ввели меры контроля и установили тепловизионные камеры на своих пограничных переходах, в аэропортах и ​​морских портах.

Напомним, что ранее Турция также эвакуировала своих граждан специальным рейсом, вместе с несколькими гражданами Азейрбайджана, Албании и Грузии.