День гнева: палестинцы реагируют на "мирный план" Трампа

В среду палестинцы массово вышли на улицы Западного берега и Газы, чтобы выразить свой протест после обнародования т. н. «мирного плана» Дональда Трампа.

«Голос Ислама» уже писал о том, что из себя представляет этот план, и почему палестинцы его отвергают.

Протесты прошли на Западном берегу и в Газе в ответ на призыв палестинских лидеров провести «День гнева» против плана, который Палестинская администрация назвала «заговором».

Между тем, израильский незаконный поселенец выстрелил и ранил палестинского школьного учителя в деревне Бейт-Сира, к западу от Рамаллаха.

По сообщениям, поселенец трижды выстрелил в Сафу Ахмеда Фаллануа когда он остановился возле контрольно-пропускного пункта из-за того, что его машина сломалась. По данным палестинского министерства здравоохранения, он был госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Десятки демонстрантов собрались в деревне Тубас на западном берегу Иорданской долины (которая согласно плану должна быть аннексирована Израилем), маршируя с палестинскими флагами и выкрикивая лозунги. Израильские силы использовали слезоточивый газ и выстрелы в воздух, чтобы разогнать митинг. Несколько участников были арестованы.

В городе Тулькарм на севере Западного берега демонстранты прошли маршем у разделительной стены, после чего израильские силы разогнали толпу резиновыми пулями и слезоточивым газом, а также арестовали двух молодых людей.

Тем временем начались акции протеста в университете Аль-Кудс в Абу-Дисе, на окраинах Иерусалима, а также в Хевроне и Аль-Бире. Палестинский Красный Полумесяц заявил, что до сих пор к нему поступил 41 раненый.

Всеобщая забастовка началась в секторе Газа и в лагерях палестинских беженцев в Ливане, закрыв магазины, правительственные учреждения и банки, а школы и университеты приостановили занятия.

Позавчера вечером, сразу после того, как президент США Дональд Трамп объявил о плане, тысячи палестинцев собрались перед штаб-квартирой агентства ООН, ответственного за палестинских беженцев, БАПОР, в городе Газа, сжигая шины и фотографии Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Протесты были также отмечены в лагерях беженцев Рафах и Бурейдж.

Между тем, как сообщает агентство «Анадолу», даже большинство израильтян считает, что так называемый «мирный план» президента США Дональда Трампа не будет способствовать миру на Ближнем Востоке и обречен на провал. Об этом свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного в соцсети институтом KANTAR. Результаты опроса публикует Организация общественного вещания Израиля (Makan).

По итогам опроса, 61 процент израильтян считает, что «мирный план» Трампа не способствует миру в Израиле, и только 10 процентов респондентов думает иначе.